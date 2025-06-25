大林蒲遷村戶不滿補償太低當眾摔椅 觸妨害公務被判刑

高雄市政府正辦理小港區大林蒲遷村作業，許姓遷村戶去年5月諮詢時，不滿估價金額過低，當場在專案辦公室摔椅子，被市府依妨害公務罪嫌移送，高雄地院審理後，處拘役30日，得易科罰金3萬元。

高雄小港區大林蒲沿海6里遷村，預計將有1萬9千人遷入鳳山、前鎮區等地安置，依照新基地規畫，將秉持「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，並發給補償。

判決指出，去年5月8日下午2時許，61歲許姓遷村戶前往「大林蒲遷村服務中心」諮詢，發現市府計算的地上改良物補償估價表估值過低，且諮詢都無法更改，氣得當著承辦人員面前將椅子高舉後重砸地板，嚇壞在場所有人。

當時蕭姓、盧姓承辦員被許男突如其來舉動嚇壞，隨即報警求助，警方依妨害公務罪嫌將許男移送法辦。

高雄地院審理時，許男宣稱他是覺得補償金額好像沒法改變，一氣之下才將辦公椅摔在地上，沒有針對誰，也沒有妨害公務、毀損的意思。

但法官認為，妨害公務是對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫為構成要件，許男明知道蕭姓、盧姓承辦員為公務員，仍在兩人面前重摔椅子，以符合「強暴」要件，主觀犯意甚明。