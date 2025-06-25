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林明佐1500萬交保…隔天送急診 中檢5點考量決定不抗告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院11日裁定林1500萬元交保，限制住居在屏東老家，林13日辦保後回家後一度傳出高燒住院；對於林交保裁定，台中地檢表示，檢察官審慎考量後決定不提抗告。

中檢表示，經檢察官調取卷證，審核台北榮民總醫院出具之診斷證明書暨函文、台中看守所公函等資料，足認被告林明佐確有因罹患疾病非保外治療顯難痊癒之情。

中檢說，法院裁定內容除諭知相當金額之保證金外，輔以科技設備監控、限制出境出海，並命被告需定時至警分局報到等配套措施，確有平衡考量人權保障及公共利益之維護。

另外，林明佐具保離所後因病情惡化於6月14日入義大醫療財團法人義大醫院急診，安排手術治療及收治加護病房等情，且林遵守台北榮民總醫院醫療意見，於6月17日如期至竹北治療中心進行硼中子捕獲治療後返回義大醫院，並已預計下次治療時程，此有公務電話記錄可資佐證。

檢察官審慎考量，認為法院本次裁定內容並無違法、不當。後續被告病情如有變化，檢察官仍將適時建請法院提升科技設備監控之強度，並重新審酌羈押之必要性。

台中地檢去年5月搜索將林明佐聲押獲准、8月起訴，直到今年3月台中地裁定他1200萬元交保，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷發回，中院更裁維持同樣金額交保，但命林應加裝電子腳環監控，檢方再次抗告成功，台中高分院撤銷發回後，中院改裁定林收押。

直到中院6月3日開延押庭時，林明佐稱自己已是「半殘之人」，因病雙腳無力需坐輪椅，沒有能力、體力逃亡。其辯護人說，林急需台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸。

中院依醫院函覆資料，認林明佐罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，醫師建議「硼中子捕獲治療」（ BNCT治療），且BNCT治療有其必要急迫性，有非保外治療顯難痊癒之情。

中院拉高保金至1500萬元，11日再裁定林明佐交保，但應接受個案手機，拍攝自己面部照片同步傳至科技設備監控中心，定期向中院報到8月，同時限制住居在他屏東縣老家，及限制出境、出海8月，每周一、三、六，上午7時至12時間，要到屏東縣政府警察局屏東分局報到各1次。

由於林13日交保隔天傳出高燒住院，剛交保就無法依規定拍照回傳，中院也表示，林的律師有電話陳報情形，承辦法官同時請律師傳真相關資料，會視狀況妥適決定。

刑事局前警政監林明佐涉貪，13日交保後隨即因高燒住院，中檢決定不抗告。圖／家屬提供
刑事局前警政監林明佐涉貪，13日交保後隨即因高燒住院，中檢決定不抗告。圖／家屬提供

林明佐 屏東縣政府

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