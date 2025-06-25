獨／退伍憲兵化身「正義司機哥」 載到疑酒駕肇逃男直接送警法辦

台南市安南區昨下午5時許發生一起車禍事故，58歲朱姓男子駕駛自小客車與40歲郭姓機車騎士發生碰撞，但朱男竟當場逃逸，並改搭計程車返家，孰料搭車時談話，加上一身酒氣，讓李姓計程車司機察覺不對勁，研判朱男恐酒駕肇逃，李姓司機直接將朱男載到警方面前報案。

據了解，朱男昨下午5時許駕駛自小客車，由安明路左轉北汕尾路北往東行駛，與由安明路直行南往北的郭姓機車騎士，在安明路與北汕尾路口發生車禍碰撞，但朱男當下並未停留現場查看，反而沿北汕尾路向東逃逸；郭男則因全身多處擦挫傷，送往永康奇美就醫。

車禍事發後，朱男一路從安南區開回安定工作地點，並叫了計程車準備返回永康住家，在搭車過程中打電話向家人談及車禍，被李姓計程車司機發覺不對勁，且朱男上車時又一身酒氣，李姓司機研判其恐是酒駕逃逸，擔憂車禍對方求償無門，直接將朱男載到警方面前報案。

李姓司機表示，該名乘客一上車就打電話和家人交代發生車禍，並要家人去派出所備案，把車禍過程說得相當詳細，閒聊時詢問其「你撞到人了嗎？」，該乘客當下不僅坦承，還說酒駕已經被抓了5次，駕照早被吊銷，這次車禍後20分鐘有回到現場，因車牌似乎遺留在現場。

李姓司機說，該乘客不僅疑似酒駕逃逸，還可能是累犯，當下氣不過，看到路邊正好有員警正在執行交通指揮，因此「技術性」讓員警攔停車輛，當場把人交給員警處理。

他也提到，自己近期剛從憲兵退伍，軍中對於酒駕是零容忍，加上也曾與酒駕者發生車禍，沒想到改行當計程車司機，卻載到酒駕逃逸者，一定要交給警方處理，不能讓人跑掉了。

朱男到案後，經警方事後測酒，雖測出酒測值超過每公升0.25毫克，但其供稱是發生車禍十分驚慌，只想趕快回家，後來在工作地點先喝酒壓壓驚後，才「主動投案」。

據了解，朱男到案後，經警方事後酒測，雖測出酒測值超過每公升0.25毫克，但其說法是發生車禍十分驚慌，只想趕快回家，後來先在工作地點喝酒壓壓驚後，才「主動投案」。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，以朱姓男子所說，加上「無罪推定」與「罪疑唯輕」等原則，確實有可能讓檢察官或法官形成無罪心證，公共危險罪不起訴或無罪；但朱在當下選擇肇事逃逸，公共危險一般判刑多半是2、3個月，肇逃罪卻是重罪，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑，朱選擇以肇逃面對這起事故，若被判刑7個月以上就要面臨入監服刑。

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