警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，近60名女子受害，郭還被查出是色情網路論壇「創意私房」的會員，疑另有犯行，檢察官依兒少性剝削防制條例等罪起訴郭，台北地院審理，今判郭有期徒刑12年，郭另涉個資法判1年2月。可上訴。

郭昇翰偷拍的對象包括女警同仁、洽公的女子、借廁所的路人、女精神病患，對象還有未成年少女、在校女同學，現役女警及數名受害對郭提告妨害秘密罪，檢方2波起訴，由法院併案審理。

台北地檢署指控，郭昇翰2022年5月15日透過網路購買微型錄影裝置，安裝在派出所1樓身障廁所內，他將鏡頭朝向廁所的馬桶正面，隨機拍下使用者如廁的畫面後，再以截圖方式將影片的畫面存檔私藏。

檢方調查，郭昇翰除在派出所裝針孔偷拍，另在其他超商廁所偷裝針孔，隨機竊錄使用廁所的人正面容貌且裸露下體的猥褻影片，此外，郭曾利用與女性同仁共同洽辦公務時，從女警衣領、襯衫等空隙處竊錄她們胸部的隱私照留存。

檢方搜索、蒐證，查扣郭昇翰的行動硬碟，發現被害女子近60人，偵辦後，依公務員假借職務上之機會妨害秘密、個人資料保護法、兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴郭，請求法院對郭昇翰加重其刑。