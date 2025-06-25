台東2死縱火案 延押嫌犯獲准將由國民法官審理
台東市強國街今年4月1棟租屋民宅發生火警，造成2房客逃生不及死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，今天法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。
地檢署表示，被告林女因租屋與生活習慣等糾紛，心懷不滿，於4月8日晚間，放火燒毀其承租處，致使另2名租屋客死亡，經檢察官向法院聲請羈押與延長羈押均獲准。
地檢署指出，檢察官認被告所為，係犯刑法第173條第1項之放火燒燬現供人使用住宅及第271條第1項之殺人等罪嫌，依刑事訴訟法第251條及國民法官法第43條第1項規定提起公訴。
今年4月8日晚間市區強國街加蓋2樓體皮屋的出租民宅，從1樓竄出火舌，警消雖及時撲滅火勢，但濃煙竄上2樓，造成葉姓房客嗆傷送醫不治；另隔日清理火場再發現已死亡顏姓女房客。
火警發生前，有人曾看到住在該處的50歲林姓女租客在現場出沒，火災發生後卻不見蹤影；警方調閱監視器並查訪鄰近住戶後，將林女查緝到案，並依涉嫌縱火移送地檢署偵辦，並聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言