台東2死縱火案 延押嫌犯獲准將由國民法官審理

台東市強國街今年4月1棟租屋民宅發生火警，造成2房客逃生不及死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，今天法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。

地檢署表示，被告林女因租屋與生活習慣等糾紛，心懷不滿，於4月8日晚間，放火燒毀其承租處，致使另2名租屋客死亡，經檢察官向法院聲請羈押與延長羈押均獲准。

地檢署指出，檢察官認被告所為，係犯刑法第173條第1項之放火燒燬現供人使用住宅及第271條第1項之殺人等罪嫌，依刑事訴訟法第251條及國民法官法第43條第1項規定提起公訴。

今年4月8日晚間市區強國街加蓋2樓體皮屋的出租民宅，從1樓竄出火舌，警消雖及時撲滅火勢，但濃煙竄上2樓，造成葉姓房客嗆傷送醫不治；另隔日清理火場再發現已死亡顏姓女房客。