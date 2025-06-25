岡山查獲天九牌職業賭場 賭客全是趁午休賭兩把

高雄市岡山警方昨天下午在岡山區竹圍北街一處民宅破獲一家天九牌職業賭場，10多名賭客見員警上門全來不及跑，反怪員警壞了興致，被警方通通帶回警局，有賭客坦承就是用午休時間來看看摸兩把，但警詢後仍依涉嫌違反社維法及賭博罪嫌送辦。

岡山警方指出，這處職業賭場早就在警方的監控名單中，賭場就隱身於一般民宅之中，雖然平時看起來沒有異樣，但出入人員複雜、頻繁，尤其幾乎都利用平常上班日的午休時段營業，就是想掩人耳目，吸引賭客趁午休時間前往聚賭，試圖避開查緝。

警方查出，賭場是由負責人孫姓男子（63歲）經營，他除了要維持場內秩序外，還要擔任把風角色在周遭巡視動靜，一有異樣就會通知賭客從民宅後門逃離。

不過昨天下午2時許，岡山警方多日埋伏蒐證後持搜索票前往突襲搜索，孫男雖然立刻想轉身通報但來不及，賭客一見到員警上門，馬上嚇得紛紛往2樓及後門逃竄，但警方早已預先部署警力圍堵，最終無一人脫逃。

被當場抓獲的賭客還一度想辯稱只是路過來看看，怎麼知道剛進來就遇到員警上門搜索，但警方立刻回應早就監視很久了，讓賭客無以狡辯。