他酒駕欠繳1萬8房子被法拍！結局神逆轉讓律師直呼：司法鬼故事

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影 一名男子因累計1萬8千元的交通罰單拒絕繳納，最終導致名下唯一房產遭行政執行署查封並公開拍賣，卻在房屋拍定、過戶完成後，竟又出現「神展開」，行政執行署撤銷整起拍賣，甚至將女子合法取得的房產「收回」還給男子，事件震驚法律界，律師直呼「只能說見到鬼了」。

根據王至德律師在臉書粉專發文指出，案件主角C先生因酒駕、未依車道行駛、無照駕駛等多項違規，被裁罰共計新台幣1萬8千元。儘管有能力繳納，卻因不滿政府處分而長期拒繳。C先生抱持著「政府也不能拿他怎麼樣」的心態，把名下存款都清空，最終行政執行署查無其餘財產後，依法查封其唯一房產，並依程序進入拍賣流程。

王至德表示，令人費解的是，在整個過程中，只要C先生願意補繳罰金與利息，即可終止拍賣程序，「這中間起碼要經過好幾個月的時間，C先生居然完全沒有打算繳錢」。行政執行署依照規定只好繼續拍賣程序，房屋最終由L小姐標得，L小姐繳了錢，拿到權利移轉證明後就去地政事務所辦過戶登記。

正當以為塵埃落定時，「C先生突然醒了」，覺得行政執行署怎麼可以為了1萬8的罰單就拍賣他的房子，於是跟媽媽突然展開陳情行動，「C媽媽甚至還去執行署下跪，要求執行署把房子還給他們」。

王至德指出，儘管依照《強制執行法》規定，拍賣房屋只要拍定後繳了錢，執行署就發給權利移轉證明書，房子的所有權就正式移轉了，也就是在L小姐拿到權利移轉證書之後就算拿到房子了，「不過接下來的發展就很奇妙了」。

C先生主張行政執行署「未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則」為由來聲明異議。對此王至德分析，聲明異議只能在執行程序還沒結束前提出，如今拍賣程序結束了，C先生根本不能聲明異議，「所以本來應該要把這個聲明異議駁回的」。不過行政執行署卻把已經拍定的拍賣給撤銷掉、撤銷塗銷查封登記，「還命地政事務所撤銷L小姐的所有權移轉登記」。

L小姐獲悉後震驚不已，提起行政訴訟要求國家賠償，主張自己已找到買家準備出售，卻因突遭撤銷，會損失70多萬元價差。案件最終上訴至最高行政法院，法院判決行政執行署程序違失，應負責賠償，「不過L小姐是不是真的已經找到買家而有70多萬的價差獲利，則還需要調查」，因此把具體賠償金額的部分發回下級法院重行調查。

王至德直言，這個案件很罕見的是C先生只欠1萬8千元的罰單，卻因為他死都不繳，而名下又沒有其他財產，所以行政執行署只好拍賣他名下唯一的財產「房屋」來繳納罰款。然而更罕見的是L小姐都已經拿到房屋了，卻被行政執行署透過違法的方式把房屋拿回去，「只能說見到鬼了」。

王至德補充，其實L小姐在拿到權利移轉證明書的時候，就已經拿到房子所有權了，就算前面有什麼程序問題，也應該是透過訴訟來確認，「行政執行署居然在沒有任何法律依據的情形下，把L小姐已經到手的房子搶回來還給C先生，這跟土匪也沒什麼兩樣了」，所幸台灣還算是個法治國家，至少讓L小姐有機會得到賠償，認為這種操作手法根本就是「司法鬼故事」。

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