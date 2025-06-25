快訊

立委陳瑩罷免案遭告發偽造連署 北檢約談國民黨中央黨部組發會黨工

美元走弱 台幣升破29.5關卡 最高29.38升幅冠亞幣

平價親民摺疊手機來了！三星被爆Galaxy Z Flip FE亮相7月發表會

塞6000行賄、衝出派出所...越女怕遭遣返仍被驅逐出境

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中越南籍陳姓移工因失聯怕被遣返，遇警攔查竟掏出6000元向對方說「收下」，警員當場拒絕將她逮捕，未料陳被銬在派出所拘留室又掙脫奪門而出，狂奔20公尺就被抓到；法院依行賄、脫逃未遂罪，各判她3月、2月，得易科罰金，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，陳女在台工作因連續3日曠職被移民署廢止拘留許可，2023年11月2日起行蹤不明，2024年1月9日她搭乘1輛小客車期間，因該車於綠燈亮起時停滯超過5秒，被台中第一分局民權派出所孫姓、林姓警員攔查，要求她出示身分證件。

陳怕失聯身分曝光恐遭遣返，當場掏出6張1000元大鈔塞給孫，還說「收下」要求讓她離開，孫當場拒絕，依行賄罪嫌現行犯將她逮捕。

陳女落網被帶回民權派出所時，當晚6點多她竟掙脫腳鐐，直接朝大門奔逃而出，孫員及值班台警員見狀立即追趕，陳沒跑多遠就在一旁的民權路252巷被抓到。

檢方訊時，陳女坦承不想回越南，當下才會拿6000元打算交付警方換取離開，後被帶回派出所也有掙脫腳鐐脫逃但仍被抓。

台中地院審酌，陳女行賄6000元，為5萬元以下，應依法減刑，且她偵查、審理中自白，再依法減刑，另脫逃部分雖逃逸出派出所，但被警員追了20公尺就跑不動、跌倒，從頭到尾都在警方眼前，可認她尚未回復自由程度，應以未遂罪論處。

法院審理後依對於公務員關於違背職務之行為，行求賄賂罪判她3月，褫奪公權1年，依犯脫逃未遂罪判她2月，得易科罰金，另考量她2023年11月2日起為失聯移工，命她刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

越南 移民署 失聯移工

延伸閱讀

人被遣返…靈芝扣留海關還能拿出去交貨？警一句話揭穿詐騙

瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

錯遭遣返的男子被送回美國 面臨人口販運等指控

相關新聞

台東2死縱火案 延押嫌犯獲准將由國民法官審理

台東市強國街今年4月1棟租屋民宅發生火警，造成2房客逃生不及死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，今天法...

塞6000行賄、衝出派出所...越女怕遭遣返仍被驅逐出境

台中越南籍陳姓移工因失聯怕被遣返，遇警攔查竟掏出6000元向對方說「收下」，警員當場拒絕將她逮捕，未料陳被銬在派出所拘留...

加大執法！台南路口違規開出逾3.5萬張罰單 高齡者肇事率提高

台南市114年1至4月A2類交通事故傷者人數較去年同期減少268人、降幅1.3%，整體事故呈現趨緩。不過，嚴重A1事故仍...

開車離校癲癇發作釀1死4傷 成大女職員過失致死判刑10月

成功大學圖書館林姓女職員，去年8月12日下午5時開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，撞上一輛休旅車與多輛機車...

影／高雄瑞豐夜市攤商遇竊 扒手瞬間偷錢影像曝

高雄市瑞豐夜市攤商做生意，將錢盒放在攤架台上，沒想到被宵小盯上，準備找錢給顧客時才發現遇竊。攤商調閱監錄畫面，驚覺小偷趁...

對2弱智堂妹伸狼爪還塞「這些物品」 他認罪且有身心障礙...減刑

一名男子對分別輕度、中度智能障礙的大、小堂妹伸魔爪，2年內在住處或堂妹家對大堂妹性侵還錄影拍照，甚至塞入跳蛋與拉珠，也對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。