塞6000行賄、衝出派出所...越女怕遭遣返仍被驅逐出境

台中越南籍陳姓移工因失聯怕被遣返，遇警攔查竟掏出6000元向對方說「收下」，警員當場拒絕將她逮捕，未料陳被銬在派出所拘留室又掙脫奪門而出，狂奔20公尺就被抓到；法院依行賄、脫逃未遂罪，各判她3月、2月，得易科罰金，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，陳女在台工作因連續3日曠職被移民署廢止拘留許可，2023年11月2日起行蹤不明，2024年1月9日她搭乘1輛小客車期間，因該車於綠燈亮起時停滯超過5秒，被台中第一分局民權派出所孫姓、林姓警員攔查，要求她出示身分證件。

陳怕失聯身分曝光恐遭遣返，當場掏出6張1000元大鈔塞給孫，還說「收下」要求讓她離開，孫當場拒絕，依行賄罪嫌現行犯將她逮捕。

陳女落網被帶回民權派出所時，當晚6點多她竟掙脫腳鐐，直接朝大門奔逃而出，孫員及值班台警員見狀立即追趕，陳沒跑多遠就在一旁的民權路252巷被抓到。

檢方訊時，陳女坦承不想回越南，當下才會拿6000元打算交付警方換取離開，後被帶回派出所也有掙脫腳鐐脫逃但仍被抓。

台中地院審酌，陳女行賄6000元，為5萬元以下，應依法減刑，且她偵查、審理中自白，再依法減刑，另脫逃部分雖逃逸出派出所，但被警員追了20公尺就跑不動、跌倒，從頭到尾都在警方眼前，可認她尚未回復自由程度，應以未遂罪論處。