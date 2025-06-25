加大執法！台南路口違規開出逾3.5萬張罰單 高齡者肇事率提高

台南市114年1至4月A2類交通事故傷者人數較去年同期減少268人、降幅1.3%，整體事故呈現趨緩。不過，嚴重A1事故仍具高度隨機性，分析顯示主因多與分心駕駛、自撞及高齡者有關，市府將從工程、教育、執法三面向持續推動預防作為。

台南市長黃偉哲24日主持本市6月道路交通安全會報，聽取道安團隊簡報交通事故統計與防制成果。他指出，道路安全沒有捷徑，唯有持續優化工程設施、深化教育與強化執法，三管齊下，方能有效降低事故風險。市府將結合大數據分析與跨局處協力，穩健推動安全友善的交通環境。

交通局統計，今年截至5月底本市共發生A1事故75件，造成78人死亡。進一步分析肇因可見，以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛居多，占比達38.8%；機車自撞死亡案件則占28.2%，肇事者未持有效駕照案件占21.2%，其中6人為高齡者，多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關；另行人死亡事故占9.4%，有6成以上皆為高齡者，多與行人違規穿越行為與駕駛警覺度有關。

交通局長王銘德指出，A1事故地點分布零散，無特定熱點，增加防制困難。為防範潛在風險，市府除強化取締與教育，也配合中央推動駕訓與換照制度，針對高齡駕駛人加強宣導，建議75歲以上長者定期評估駕駛能力，並主動申請換照。

在工程方面，市府去年已核定69件交通改善工程、獲中央補助逾14億元；今年截至目前已提報27件、爭取補助近6億元。人本交通設施亦持續推動，至5月底已完成行人專用號誌25處、行人時相與早開時相共計45處，並於高風險路口優化轉向視距與人車動線，逐步打造安全通行環境。

執法方面，今年截至6月中旬已針對路口不停讓、違停與行人違規等項目開出逾3.5萬張罰單，年增率超過六成；機車違規取締更逾8萬件，並同步針對大型車與無照駕駛強化查緝，提升用路警覺。教育方面，全市至今已辦理超過300場宣導活動，觸及逾3.5萬人次，並針對高齡者及微型電動二輪車族群結合社區據點與醫療單位推動行動醫院與實地體驗課程，加強風險意識。