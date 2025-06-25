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開車離校癲癇發作釀1死4傷 成大女職員過失致死判刑10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

成功大學圖書館林姓女職員，去年8月12日下午5時開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，撞上一輛休旅車與多輛機車、單車，造成一名下班要去接孩子的蔡姓女騎士當場死亡，另造成3人受傷而被訴，她坦承犯行，台南地院認她犯過失致人於死罪判刑10月。

林女於偵查及審理中坦承不諱，與死者家屬及傷者於警詢及偵查中證述大致相符，並有道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表等佐證。

另據台南地檢署相驗報告，蔡女因車禍受有頭胸腹部撞挫傷併骨折、顱骨開放性骨折併顱腦損傷而當場死亡，法官認蔡女死亡與車禍具有相當因果關係，事證明確。

台南地院指出，林女知悉自身有局部意識障礙型癲癇症突發可能，發作時會有意識障礙，有可能會接續引發全身僵直與意識喪失情形，且於去年8月5日至成大醫院回診後，知悉所服用抗癲癇藥物有所調整，服用該藥物後曾出現些微頭暈症狀副作用，均應避免駕駛及操作車輛。

而她仍自認其定期回診並持續服藥，自信所罹患局部意識障礙型癲癇症應不至於駕駛及操作車輛時發作。

去年8月12日上午9至10時許她曾服用抗癲癇藥物而有可能產生頭暈副作用，仍貿然於同日下午5時04分許開車，因所罹患局部意識障礙型癲癇症突發，陷入頭暈、意識障礙、全身僵直與意識喪失狀態下繼續踩油門往前行駛，造成車輛失控致生車禍事故，致使被害人當場死亡，造成無可挽救遺憾，並使被害人家屬痛失至親。

台南地院表示，林女甫於案發前一周更換藥物，對於藥物反應尚在適應階段，以及犯後坦承犯行態度，與被害人家屬尚未就賠償金額達成共識且未獲諒解，及其為肇事原因等一切情狀，認她犯過失致人於死罪判刑10月，可上訴。

檢方指出，林女於去年8月12日下午5時許駕駛休旅車，從成功大學總圖書館旁的地下停車場離開，轉往大學路方向行駛；此時，她突然癲癇病發、陷入頭暈、全身僵直與意識喪失狀況，繼續踩著油門往前高速行駛。

她在大學路上相繼撞擊成大校園內多輛停放的腳踏車、大學路入口處的柵欄機與警衛室等多項物品後，轎車衝出大學路，撞上行經大學路、由黃姓男子駕駛的休旅車，兩車又撞及42歲蔡姓女子騎乘的機車，蔡女傷勢嚴重，當場身亡。

另官姓女子與王姓男子兩人所騎機車也遭波及，肇事林女與三名汽機車駕駛（3人都未提告）等4人都受傷送醫治療；檢方調查，認定案發時，林女罹患的癲癇症發作，導致轎車失控高速衝撞，釀成重大傷亡悲劇。

在成功大學服務的林姓女職員，去年開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，造成1死4傷的慘劇。圖／資料照
在成功大學服務的林姓女職員，去年開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，造成1死4傷的慘劇。圖／資料照

癲癇 意識 交通事故

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