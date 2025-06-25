對2弱智堂妹伸狼爪還塞「這些物品」 他認罪且有身心障礙...減刑

一名男子對分別輕度、中度智能障礙的大、小堂妹伸魔爪，2年內在住處或堂妹家對大堂妹性侵還錄影拍照，甚至塞入跳蛋與拉珠，也對小堂妹襲胸、偷拍裸照。台灣高等法院認定男子犯對心智缺陷之人強制性交等19罪，他在二審坦承犯行並提出身心障礙證明，略減其刑。

高院認定男子犯10個對心智缺陷之人犯強制性交罪，各判7年4月徒刑；4個以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，各判7年2月徒刑；3個對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，各處3年4月徒刑；2個犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，各處4月得易科罰金之刑。待執行時由檢察官向法院聲請，法院才會定應執行刑。

這名男子於2020年初大堂妹滿18歲起，就無視她反抗拒絕而性侵，還拿拉珠、跳蛋等情趣用品「硬塞」，2020年起至2021年中，還拍下性交片和她的性器官特寫照。

小堂妹也沒逃過狼爪，2021年初她在家中被堂哥摸胸猥褻，又被偷拍裸照。

一審審理時，男子坦承與大堂妹發生性關係，但否認性侵，辯稱「事後才知大堂妹有智能障礙、2021年中才知小堂妹有精神障礙」。但家屬指出，加害人從小就和堂妹相處，知道她倆身心障礙情況。男子在檢警調查時也表示「與2堂妹從小相處，寒暑假過年時都有說話」，近2年有密切往來。

律師辯稱，男子的智商中下，無法像一般人判斷堂妹是否有身心障礙，但一審認為男子應對正常，還知道要求大堂妹不可向親友轉述性交、拍攝性影像的事，可見他的理解、辨識等能力與常人無落差。加害人身為兩名被害人的堂哥，一審認為他罔顧倫常，所犯案件刑度加總共115年10月，定應執行11年徒刑。