男涉轉讓毒品致友人死 偕女友埋屍山區遭判刑

中央社／ 新竹縣24日電

田姓男子涉轉讓毒品致友人死亡，卻找女友與王姓友人載屍體新竹縣山區埋屍，新竹地院國民法官審理後，依藥事法轉讓禁藥致人於死、遺棄屍體罪將田姓男子判刑4年6月。

檢警調查，民國112年10月吳姓男子到田姓男子租屋處休息，後來田姓男子發現吳姓男子死亡，由於田姓男子吸毒且疑轉讓毒品給吳姓男子吸食，擔心報警後會被發現毒品犯行，與吳姓女友研議荒郊埋屍滅跡。

檢警發現田姓男子與吳姓女友買鐵鏟後，找王姓男子共同商議，3人將屍體搬到田姓男子車上，載到新竹縣山區，在吳姓女子把風下，田姓與王姓男子挖洞埋屍。

據台灣新竹地方檢察署調查，田姓男子涉轉讓禁藥給吳姓男子吸食致死，案件偵結，依違反藥事法轉讓禁藥致人於死及共同遺棄屍體罪嫌起訴，經台灣新竹地方法院國民法官審理，判田姓男子有期徒刑4年6月，可上訴。

另外，法官審酌王姓男子與吳姓女子遺棄被害人屍體，無視對死者應有的尊重，而家屬無法安葬死者並撫慰傷痛，妨礙檢警追查死因，依遺棄屍體罪將王姓男子判處有期徒刑10月、吳姓女子6月，也可上訴。

新竹 屍體 國民法官

延伸閱讀

宜蘭防毒績效勇奪全國特優、進步獎 謝錦興獲選反毒有功人士

情侶深夜路邊違停被警搜出喪屍菸彈 一查女子竟是3條通

犬青不忍了！雲安生日獻告五人大禮 他1句話惹毛女友

洗衣店金孫張瑞夫熱衷獨旅 可以和女友分開旅行

相關新聞

老翁超速41公里挨罰1萬2不服 稱年事已高只看道路沒看標誌

徐姓老翁開車行經限速50公里道路，竟開到91公里，超速41公里被開罰12000元；他不服提告主張道路很寬，速限不可能只有...

「平鎮地下市長」鄧浪安串聯29里長收回扣 審到用速審法減刑

桃園市平鎮區2013年爆發里長集體採購弊案，湧豐里前里長鄧浪安向滅火器廠商索賄，並遊說其他29名里長一起收回扣，鄧還恫嚇...

桃園八德區公所課長勾結警衛洩密圖利 遭重判12年褫奪公權

內壢國中前林姓校長涉嫌與議員助理勾結，協助特定業者取得校方工程案，收賄80萬；另自稱議員助理的八德區公所吳姓警衛，則與公...

要求醫師取消批價遭拒 婦大鬧診間20分鐘遭起訴

嘉義廖姓婦人去年2月間至大林慈濟醫院看診，因不滿醫師未開立藥物，要求取消繳費批價單遭拒，進而大鬧診間20分鐘，延誤其他病...

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、政治獻金案「分割」審理，今傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭...

立院肢體衝突被控殺人未遂 北檢傳喚謝龍介說明

立法院去年5月間處理國會職權相關法案，爆發肢體衝突，民進黨立委沈伯洋、邱志偉等對國民黨立委謝龍介等提出殺人未遂、傷害等告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。