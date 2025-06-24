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老翁超速41公里挨罰1萬2不服 稱年事已高只看道路沒看標誌

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

徐姓老翁開車行經限速50公里道路，竟開到91公里，超速41公里被開罰12000元；他不服提告主張道路很寬，速限不可能只有50，他只會注意馬路，沒有注意安全島標誌，他年事已高、車齡也高，開不了那麼快，請求撤銷罰單，法院判決駁回告訴。

判決指出，徐姓老翁2023年10月12日上午11時許，駕駛公司車輛行經嘉義縣民雄鄉166線與嘉109線路口時，現場限速50公里，他卻開到91公里，行車速度超過最高時速逾40公里，經警舉發移送台南市交通局；交通局裁罰12000元、應參加道安講習及吊扣公司車牌半年。

徐不服向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，指出現場路段沒有看到設有速限及交通標誌，路這麼寬，依常情路很寬速限不可能只有50；另外，他只會注意馬路不會注意安全島上有沒有標誌。且自己年事已高，公司車輛車齡亦高，實際車速不至於這麼快，請求撤銷裁罰。

交通局表示，警52標誌與測速照相機相距197公尺，測速照相機與車輛違規地點相距18公尺，故警52標誌與車輛違規地點相距215公尺，尚在100至300公尺內；測速儀器經檢驗合格領有證書，且違規時間亦在雷達測速儀檢定合格有效期限內，裁罰無誤。

法院指出，雷達測速儀器經檢驗合格，有財團法人工業技術研究院雷射測速儀檢定合格證書，徐開車經過現場，測得車速每小時91公里，認定徐當時車速確實達到91公里；現場限速為每小時50公里，與警52標誌併同設置於距離測速儀器約197公尺的中央分隔島路燈桿上。

法院認為，警52標誌清楚可辨識，與違規地點距離在100公尺至300公尺內，中央分隔島僅有種植較標誌低矮之植栽，無同高或更高的樹木植栽與之相鄰，當時時間為白天且天晴無雨視距良好，徐行駛時於筆直道路，本應注意車前狀況，客觀上可清楚識別速限標誌及甲警52標誌。

法院審酌，警52標誌與違規地點215公尺，尚在100公尺至300公尺內，徐姓老翁無客觀上不能知悉該路段限速為每小時50公里及有設置警52標誌情事，徐時速為每小時91公里，超速41公里，違規行為符合舉發要件，交通局裁罰並無違誤，徐訴請撤銷為無理由，應予駁回。

徐姓老翁開車行經限速50公里道路，竟開到91公里，超速41公里被開罰12000元，他請求撤銷裁罰，法院駁回。本報資料照片
徐姓老翁開車行經限速50公里道路，竟開到91公里，超速41公里被開罰12000元，他請求撤銷裁罰，法院駁回。本報資料照片

限速 測速 標誌

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