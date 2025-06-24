「平鎮地下市長」鄧浪安串聯29里長收回扣 審到用速審法減刑

桃園市平鎮區2013年爆發里長集體採購弊案，湧豐里前里長鄧浪安向滅火器廠商索賄，並遊說其他29名里長一起收回扣，鄧還恫嚇廠商「我是平鎮的地下市長」；當時平鎮46個里有32名里長遭起訴，桃園地院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判鄧10年徒刑，其餘29名里長各2至5年不等徒刑，僅2名里長無罪。案件纏訟10年，符合刑事妥速審判法減刑規定，台灣高等法院認定鄧犯14罪，各處1年6年至4年不等刑度，但未定應執行刑。

本案一審有罪的被告除30名里長外，還包括鄧妻張麗華與陳姓、廖姓廠商，除了3名獲緩刑的里長與刑度不重的2名廠商外，其餘28名被告皆上訴，審理期間被告涂源琴死亡不受理，27名被告皆適用速審法減刑。

張麗華因另案收賄再遭訴，桃院去年10月判她8次犯行各7年1月、2次犯行各7年2月，依最高法院見解而未定應執行刑，10次刑期加總為有期徒刑71年；該件高院也在今天宣判，以刑法「情堪憫恕」條款為張婦減刑。

本件源於檢調查出鄧浪安（66歲）和張麗華，為了從向平鎮區公所與議員補助款採購滅火器中謀取利益，向廠商百歐公司陳姓、百安公司廖姓負責人索賄，雙方達成協議，由鄧向平鎮各里長遊說，可從每支滅火器抽2200元回扣，鄧2007年至2012年間說服29名里長加入，並擔任中間人幫忙分送賄款。

鄧在2010年間，為尋覓其他可配合的滅火器供應商，向另間公司負責人恫嚇「我是平鎮地下市長」、「平鎮區公所滅火器採購照『規矩』要給他3至4成回扣」，對方婉拒還遭鄧恐嚇「我一通電話打去，你這案子就沒有了」，廠商礙於壓力被迫答應。

檢調發現，鄧多年來收了逾400萬回扣，其餘29名里長，各自也收取1萬元至15萬元不等。鄧在審理時辯稱收到的錢用來補貼、回饋里民及辦公處，鄧妻則坦承，每個里長都知他們在做滅火器生意，沒有交情的不會去推銷。廖姓廠商說，曾和鄧說「你買我們滅火器，可以給你佣金四成」。