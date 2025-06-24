桃園八德區公所課長勾結警衛洩密圖利 遭重判12年褫奪公權

內壢國中前林姓校長涉嫌與議員助理勾結，協助特定業者取得校方工程案，收賄80萬；另自稱議員助理的八德區公所吳姓警衛，則與公所民政課長勾結取得標案，收賄148萬元。桃園地檢署日前將林男等5人依貪汙治罪條例起訴。桃園地院今分別判處2年至12年不等徒刑，並褫奪公權。

桃園地檢署調查，林姓男子於2016年至2021年間擔任內壢國中校長，期間在某前市議員李姓助理牽線下，協助特定業者以特殊規格得標校方工程案，並因此收受賄款共80萬元；該業者亦涉嫌於工程中動手腳，誆稱需以較高價格購買設備以圖利。

此外，八德區公所張姓民政課長與吳姓警衛疑勾結，將標案資訊提前洩露，協助吳男以其名下公司順利取得標案。

桃園地院審理，林姓校長於偵查階段坦承全部不法行為，並已繳回犯罪所得80萬元，考量其犯罪手法與對法紀的影響屬輕，依貪污治罪條例不違背職務收賄罪等2項罪名，判處有期徒刑2年，緩刑5年，須繳納20萬元給國庫，並褫奪公權2年。

吳姓業者犯後態度消極，無悔改之意，法院認為其惡性重大，依貪污治罪條例行賄罪及詐欺取財罪，判處有期徒刑7年，並褫奪公權2年。

對於張姓課長，法院指出其犯罪具高度計畫性與隱密性，並非一時失誤，顯示其貪念深重。張男自始否認犯行，態度推諉卸責、未見悔意，依圖利罪判處有期徒刑12年，褫奪公權5年。

至於吳姓警衛，法院認為其為謀取不當利益，毫無廉恥，與張男合謀濫用職權，形成惡質官商勾結的犯罪模式，嚴重破壞政府採購制度及市場公平。考量其涉案金額龐大，手法精密且隱密，並在庭審中屢以狡辯卸責，毫無悔意，最終依非公務員與公務員共犯圖利罪、政府採購法妨害投標罪，判處有期徒刑10年6個月，褫奪公權3年。