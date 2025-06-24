要求醫師取消批價遭拒 婦大鬧診間20分鐘遭起訴

嘉義廖姓婦人去年2月間至大林慈濟醫院看診，因不滿醫師未開立藥物，要求取消繳費批價單遭拒，進而大鬧診間20分鐘，延誤其他病患看診；嘉義地檢署偵結，將廖婦依違反醫療法起訴。

起訴書表示，65歲廖婦去年2月5日因喉嚨不舒服到大林慈濟醫院看診，林姓醫師診察後未立即開立藥物，她因而要求取消繳費批價單遭拒，當下情緒失控，吳姓護理師為避免廖婦貿然闖入診間引發危險，將診間門上鎖。

廖婦因無法進入、醫師不出面回覆取消繳費批價單的要求，她轉動診間門把未果，以手拍、腳踢診間門，同時大喊「開門啦！醫生出來啦！」、「你娘咧」、「我瞧不起那個醫生」等語，持續約20分鐘，迫使醫師停止看診。

因廖婦行為已妨害醫師執行醫療業務，事後，醫師則至民雄分局對廖婦提告，警方傳喚廖婦到案說明後，依法函送法辦。