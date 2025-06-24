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要求醫師取消批價遭拒 婦大鬧診間20分鐘遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義廖姓婦人去年2月間至大林慈濟醫院看診，因不滿醫師未開立藥物，要求取消繳費批價單遭拒，進而大鬧診間20分鐘，延誤其他病患看診；嘉義地檢署偵結，將廖婦依違反醫療法起訴。

起訴書表示，65歲廖婦去年2月5日因喉嚨不舒服到大林慈濟醫院看診，林姓醫師診察後未立即開立藥物，她因而要求取消繳費批價單遭拒，當下情緒失控，吳姓護理師為避免廖婦貿然闖入診間引發危險，將診間門上鎖。

廖婦因無法進入、醫師不出面回覆取消繳費批價單的要求，她轉動診間門把未果，以手拍、腳踢診間門，同時大喊「開門啦！醫生出來啦！」、「你娘咧」、「我瞧不起那個醫生」等語，持續約20分鐘，迫使醫師停止看診。

因廖婦行為已妨害醫師執行醫療業務，事後，醫師則至民雄分局對廖婦提告，警方傳喚廖婦到案說明後，依法函送法辦。

檢方認為，當時醫師仍在診間執行醫療業務，廖婦在診間外腳踢、拍打診間門，經醫療人員多次提醒其行為已干擾看診，廖婦仍執意為之，時間持續約20分鐘，因而延誤其他病患的看診；廖婦行為已違反醫療法第106條第3項，對於醫事人員以脅迫及其他非法的方法妨害其執行醫療業務罪。

嘉義婦人不滿醫師沒有及時開立藥單，要求取消批價遭拒，大閙診間，被檢方以違法醫療法起訴。圖／本報資料照片
嘉義婦人不滿醫師沒有及時開立藥單，要求取消批價遭拒，大閙診間，被檢方以違法醫療法起訴。圖／本報資料照片

醫師 病患 嘉義

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