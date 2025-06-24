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監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

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監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、政治獻金案「分割」審理，今傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭。預期合議庭不提解柯，法庭內沒挺柯的「小草」聚集，只號稱柯「心靈秘書」的黃心緗一人端坐法庭旁聽。

黃心緗在柯文哲案偵查階段，一度出庭作證，遇媒體採訪幽默暗諷稱「有經營檢調，但顏色錯了」，針對某電視台女記者酸言酸語；她曾在囚車道守候柯押解出庭；法院開庭時，民眾黨主席黃國昌進入法庭旁聽，黃心緗時常挨坐黃身旁，有柯「心靈秘書」之稱，也有人封她是柯的「解語花」。

法官許芳瑜今為端木正開準備庭，由於案情與柯文哲關係不大，未提解柯文哲出庭，法庭內少了柯妻陳佩琪、「小草」，但黃心緗形單影隻坐在法庭內，拿紙、筆記錄庭審內容，可能為羈押禁見中的柯記下相關訴訟被告的答辯方向。

至於端木正涉案部分，檢察官指控，端木明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付監察院。

檢方認為，端木正涉嫌在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得憑證下，擅自於支出9項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9筆不實交易，檢方認為，端木正執業會計師達23 年，竟違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量處有期徒刑1年。

端木正今表示，在總統、副總統擬參選人會計師政治獻金專戶查核告報告上出意見，有先抽查獻金收入、支出20筆後撰寫底稿，至於會登打9筆交易，是依據木可公關公司會計何璦廷的指示而登打，但承認登打時未看見憑證即作業。

端木正表示，因為資料非常多，是聽從何璦廷的指示才作業，坦承「可能便宜事」，並聲請傳喚何女作證。

公訴檢察官陳思荔表示，今年3月柯辦發現帳目有誤找端木正去討論時，端木即應知收支有差額，卻沒有按照準則去查核，仍出具查核報告；端木以監察院容許有「調解表」為擅自登打辯解，但所謂「調解表」也是要真實發生交易，兩者不該混淆在一起。

許芳瑜庭末告訴公訴檢察官，原本排訂半天庭期預、訂下周二勘驗同案被告台北市前副市長彭振聲的偵查光碟，由於鼎越開發前董長朱亞虎的偵訊光碟，亦有柯文哲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京3人聲請，因此排在同日下午處理。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金弊案，會計師端木正受託申報柯競選總統團隊政治獻金收支，被指控記帳不實。對此台北地院採「分割」審理傳喚端木正出庭應訊。開庭後端木正快步離開，未回應媒體提問。記者黃義書／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金弊案，會計師端木正受託申報柯競選總統團隊政治獻金收支，被指控記帳不實。對此台北地院採「分割」審理傳喚端木正出庭應訊。開庭後端木正快步離開，未回應媒體提問。記者黃義書／攝影
台北市前市長柯文哲「心靈秘書」黃心緗。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲「心靈秘書」黃心緗。記者曾原信／攝影

端木正 柯文哲 政治獻金

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