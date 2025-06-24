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台中餐飲大亨開千萬跑車酒駕違停 訴訟爆警官登門致歉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鐘姓餐酒館業者在去年6月間，駕駛要價千萬麥拉倫，在西區中美街違停，警方前往調查後，因鐘拒測，依法告發，鐘收到18萬元罰單，另吊銷駕照、參與道路講習及吊扣車牌2年，鐘不服處分打行政訴訟，審理時還爆出有警官在案發後登門致歉，但都不被法官採認，駁回訴請。

鐘姓餐飲業者主張，案發時他僅與友人在居酒屋騎樓聊天，警員詢問違停的千萬麥拉倫車主、駕駛人時，沒有近到可以聞到他身上有酒氣，且根據錄影畫面，也沒拍到他有酒後臉紅情形，認為警方的攔查，不符合警職法規定。

另外，警員也沒有目睹他開車停在居酒屋前，在沒有其他客觀事實下，判斷他有酒駕，詢問他有無喝酒，要求酒測的過程有瑕疵。

即便該輛跑車是由他駕駛，但他也只在居酒屋內喝了一杯烈酒，即便他當時接受酒測，酒精濃度超標，也沒有證據證明他在開車時有喝酒，因此質疑警員執法程序，拒絕酒測，警方執勤有瑕疵，請求撤銷罰款與吊照等處分。

此案審理期間，鐘男爆出，案發後有高階警官前往其家中致歉，還稱「舉發程序有瑕疵，如果訴訟一定百分之百會成功」，但法官詢問是何警界人士有此言行？但鐘多次表示，無法告知，對於鐘說述的辯詞，缺乏相關事證，難以證實真假，無法採對鐘有利認定。

台中高等行政法院地方庭審酌，根據勘驗警員密錄器畫面可知，當時警員在居酒屋前探詢，該輛違規超跑的駕駛是何人時，鐘男即主動上前，加上當時超跑閃黃燈，依常情認定，駕駛是臨停，不會離車輛過遠，警員盤查經過，與常情無違背。

另外，警員與鐘男素昧平生，畫面顯示，員警與鐘是面對面交談，且即在門楣寫有「酒」字的居酒屋前，警員依現場跡象判斷鐘有飲用酒類可能，出聲探詢是否有飲酒，符合常情。

法官認為，根據錄影畫面等證據顯示，舉發警員是發現車輛違停後，與鐘交談過程聞到酒氣，懷疑鐘有酒後開車行為，相關告發符合警職法規定，駁回鐘男訴請，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市鐘姓餐飲業者在去年6月間，將千萬超跑違停在西區中美街一間居酒屋前，遭警方告發。圖／本報資料照
台中市鐘姓餐飲業者在去年6月間，將千萬超跑違停在西區中美街一間居酒屋前，遭警方告發。圖／本報資料照
台中市鐘姓餐飲業者在去年6月間，將千萬超跑違停在西區中美街一間居酒屋前，遭警方告發。圖／本報資料照
台中市鐘姓餐飲業者在去年6月間，將千萬超跑違停在西區中美街一間居酒屋前，遭警方告發。圖／本報資料照

酒測 違停 居酒屋

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