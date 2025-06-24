雞排妹酸有錢遊行還募款 館長開直播嗆聲挨告不起訴確定

「館長」陳之漢2023年間與民眾黨立委黃國昌發起公平正義救台灣等活動募資，「雞排妹」鄭家純在臉書直指有錢還募款遭陳直播嗆聲，鄭提告陳妨害名譽罪，全案二度經新北地檢署不起訴處分，鄭聲請再議，昨台灣高等檢察署駁回再議，陳不起訴確定。

全案起源於，2023年6月間，陳之漢、黃國昌訴求「司法與居住正義」發起「七月十六上凱道、公平正義救台灣」遊行活動，並發起募資活動，1個多小時募得2百萬餘元。

鄭家純在臉書發文指館長有錢辦遊行還向民眾募款，陳之漢則開直播說「怎樣雞排妹想當立委啊，想當立委，沒得當啊」、「mother fucker」、「這種人來講我，哇西八老木」