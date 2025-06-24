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坐錯高鐵座位查票被抓 高雄女竟惱羞成怒追著列車長「三字經」侮辱

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名邱姓女子前年10月乘坐高鐵要北上時，因為買的票不是該班列車，被列車長要求讓座給其他有買該座位車票的乘客，沒想到邱女當場惱羞成怒，不僅動手，還追著列車長叫囂飆罵「X你娘」，涉犯公然侮辱，遭判罰8千元。

判決書指出，這名邱姓女子2023年10月11日早上8時35分許，在高鐵北上列車對號車廂內，被該班列車車次的列車場經手持查票裝置發現，該座位明明沒有人買票卻有人坐，因此上前查票，果真發現邱女所持的車票，根本不是該班次列車車票。

列車長隨即提醒邱女坐錯車，且後面幾站乘客上車後就會有人坐這個位子，因此變向邱女說明該座位等一下有其他旅客要坐，沒想到卻引起邱女不滿，竟當場心生不滿、惱羞成怒，動手要看列車長的名牌，但馬上被列車長制止。

可是她並未停止，反而還拿出手機對著列車長拍攝，甚至跟拍並沿途叫囂，還在車廂內對著列車長大罵「X你娘」，不斷侮辱及貶損列車長的名譽，讓列車長忍無可忍，立刻通報鐵路警察前來處理。

橋頭地院審理後認為，邱女只因為小事就辱罵他人，還因為不滿被列車長驗票就以言語侮辱人，且是在我國重要公共運輸工具的高鐵列車上，邱女的行為助長在大眾運輸場合的暴戾之氣，危害公共利益甚鉅，因此依涉犯公然侮辱罪，判罰她8千元罰金。

橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地院。記者巫鴻瑋／攝影

高鐵 車廂

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