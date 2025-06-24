新北分署變價拍賣詐團板橋江北重劃區豪宅 只要市價八折

行政執行署新北分署下月1日將舉辦123聯合拍賣會，拍賣標的物包括車輛、股票、商標權、有限公司出資額及42筆土地。其中，新北分署受台北地檢署囑託，變價拍賣王姓詐團成員一間位於新北市板橋區江北重劃區的豪宅，日前經一再減價，已是第3次拍賣，底價僅為市價八折。

新北分署表示，該板橋豪宅位於板橋華江一路，為檢方偵辦蔡姓不動產掮客夥同律師組成共同偽造代筆遺囑犯罪集團，詐取未辦理繼承登記不動產案，所查扣王姓共犯的住宅。

該房屋屋齡僅5年，登記面積近50坪(主建物約21.37坪、地下1樓平面式車位10.41坪，另含陽台、雨遮及公設)，格局為3房1廳2衛1陽台，臨近大漢橋，捷運新埔站及江子翠站均近在咫尺，交通便利，這次第3次拍賣，底價2804萬元，平均每坪僅約56萬元，相較於近日同社區實價登錄價格已達七折。