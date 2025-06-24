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申請跟騷保護令要34天 綠委盼縮時間

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民進黨立委范雲與加害者A、民團共同召開記者會，呼籲政府檢討《跟騷法》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委范雲與加害者A、民團共同召開記者會，呼籲政府檢討《跟騷法》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「被人跟蹤騷擾，申請保護令要34天才下來，盼能比照家暴，2小時就能獲得保護！」綠委范雲24日與跟艘受害者A與民團召開記者會，呼籲強化《跟騷法》保護力；A小姐表示，自己努力蒐集證據而申請到保護令，但覺得沒被保護到；婦女基金會執行長杜瑛秋指出，面對嚴重、持續跟騷，婦女需要更多保護。

匿名IP難舉證

A小姐頭戴遮住臉部的漁夫帽、戴著口罩，以變音口吻表示，2023年終拒絕前同事的告白後，就開始受到跟騷與恐嚇，時至今日已快2年，即使依照《跟騷法》申請到保護令，也提供多項證據給警方，但因為網路IP無法查，無法在法律上確認加害人，即使加害人違反保護令10次，她還是要不斷報警，有家也不敢回。

「科技跟騷舉證相當困難！」杜瑛秋指出，加害人躲在螢幕後面用匿名或指揮網友對被害人跟騷，讓被害人相當頭痛，各縣市警方與司法人員重視程度不一，且許多員警若未受過性別敏感度訓練，要判定案件與性別有關相當困難，且跟騷申請保護令平均要30幾天，許多證據的聲請鑑定還要被害人出錢，相關制度對被害者相當不友善。

保護令要更快到位

勵馨基金會副執行長王淑芬則說，《跟騷法》上路三年，雖然有保護到8793位受害者，但若以「性或性別」作為要件，容易讓更多被害者被排除在保護之外，但跟騷本質就是對他人安全與自由的侵害，不應該以書面告誡作為聲請保護令的畢業前提。另外，也要加強被害人法律諮詢與心理輔導的協助。

「法院只要2.26小時就會核發家暴的保護令！」民進黨立委范雲指出，且被害人獲得保護令後，跟騷者仍能取得被害人個資，家暴目前透過建制家暴與性侵資料庫，可利用系統自動對比身分、保護被害人，但在跟騷實務上似有疏漏；另外，《跟騷法》缺少對加害者輔導、且與性相關容易造成檢警不受理、漏接受害者。

加害者也要輔導

因此范雲與民團呼籲警政署、衛福部、法務部與司法院共同檢討《跟騷法》，提出4項訴求，包括跟騷也要有緊急保護令、受害者資料要保護、加害人要受教育輔導，以及檢討跟騷定義。

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跟騷法 被害人 保護令

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