憶聲電子蓋廠房「墊付」2413萬遷管費用 法院判經濟部園管局要給錢

經營知名家電品牌「歌林」的憶聲電子5年前在中壢興建廠房，發現經濟部的汙水管線占用土地，但經濟部同意遷管卻未履行，公司礙於工程進度同意先墊付遷管費用，事後要求給付未果，提民事訴訟，台北地方法院判經濟部產業園區管理局應給付2413萬餘元，可上訴。

憶聲電子主張，公司2020年間參與經濟部工業局（改制前）的工業區更新立體化發展方案，委託華憶建設在中壢工業區興建廠房，工程開挖時發現汙水管線佔用土地，而通知經濟部園管局遷移，對方同意遷管事後卻改稱遷管費用要由土地所有權人負擔。

憶聲電子指出，公司礙於施工期限和進度，同意先墊付廠商費用，且於遷管工程完工後取得園管局同意，華憶建設事後請求給付費用2413萬餘元，但公司沒有修繕或遷管的義務，而園管局設置管線有過失，同意遷管又未履行，請求給付2413萬餘元。

園管局則反駁，中壢工業區的公共汙水管線是政府1967年間開發時就合法設置的管線，園管局沒有遷移義務，土地所有權人未經核准不能任意變更或遷移，並主張園管局是以憶聲電子「自行負擔費用」作為同意遷管的條件，且雙方會議決議憶聲電子也對支付費用沒有異議。

園管局指出，憶聲電子是為了自身利益才遷移汙水管，並同意負擔費用，園管局沒有因此受益，且憶聲電子尚未實際支付工程款，並無金錢上的損害，請求駁回訴訟。

法院認為，汙水管線是在中壢工業區的公共汙水管線，不是憶聲電子的自有管線，相關設置、管理應是由園管局負責，管線是否遷移應屬於園管局的權責範圍，因此產生的費用若無特別規定或約定，應是由園管局負責。