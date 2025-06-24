買家欠繳900萬元機場費 遠航客機「轉兩手」7月1日再法拍

法務部行政執行署台北分署訂7月1日下午3時拍賣一架曾經翱翔天際的民航客機，底價450萬元，這是繼2021年後該架飛機再度現身拍賣會；台北分署今表示，有興趣的民眾有機會將這架充滿故事性的飛機納入收藏。

航空器原為知名國籍航空公司遠東航空股份有限公司所有，因有案件被台北分署查封，2021年飛機曾在拍賣程序中由「威碩精密實業有限公司」得標，不過，2023年起威碩開始積欠交通部民用航空局台北國際航空站的場站停留費等相關費用，累計超過900萬元，台北分署於是再查封飛機公開拍賣。

台北分署表示，航空器作為特殊拍賣標的，不僅稀有且具高度話題性，無論是對航空產業業者，還是對尋求特殊投資標的的民眾，都是千載難逢的好機會，有興趣的民眾有機會將這架充滿故事性的飛機納入收藏。