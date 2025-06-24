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教漁工殺海豚引鯊魚...加國空中監錄通報台灣 琉球吳姓船長遭起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，宰殺後利用其血塊吸引鯊魚提高捕獲量。屏東地檢署近日偵查終結，認吳姓船長及7名印尼籍船員涉嫌違反野生動物保育法，對吳姓船長提起公訴，7名印尼籍漁工緩起訴。

檢方調查，吳姓船長僱用7名印尼籍船員，去年6月在北緯39度56分、東經154度55分西北太平洋海域作業期間，因釣餌不足，明知海豚是第二級保育類野生動物，仍指示船員使用漁具獵捕2隻海豚，宰殺分割，作為捕撈鯊魚與鮪魚的誘餌，剩餘海豚屍塊與外皮則丟棄於外海。

此案經加拿大漁業暨海洋部空中監控拍攝、記錄影像並製作書面報告後，通報農業部漁業署，由屏東地檢署指揮專案小組共同調查蒐證，全案事證明確。

檢察官認為吳姓被告為資深船長，明悉海洋保育規定，卻因利益考量指示印尼籍船員違法宰殺海豚，其行為經媒體揭露後引發社會譁然，對我國國際形象造成負面影響。

吳姓船長涉嫌違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，依法提起公訴，建請法院依法予以從重量刑，並視其悔罪情形，對被告宣告緩刑並附相當條件；對7名印尼籍漁工，則緩起訴處分。

琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工宰殺二級保育類海豚，屏東地檢署搜索其位於東港漁港的遠洋漁船。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工宰殺二級保育類海豚，屏東地檢署搜索其位於東港漁港的遠洋漁船。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工宰殺二級保育類海豚，屏東地檢署搜索其位於東港漁港的遠洋漁船。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工宰殺二級保育類海豚，屏東地檢署搜索其位於東港漁港的遠洋漁船。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，屏東地檢署搜索位於東港漁港的遠洋漁船，起出相關漁獲證據。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，屏東地檢署搜索位於東港漁港的遠洋漁船，起出相關漁獲證據。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，屏東地檢署搜索位於東港漁港的遠洋漁船，起出相關漁獲證據。圖／屏地檢提供
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，屏東地檢署搜索位於東港漁港的遠洋漁船，起出相關漁獲證據。圖／屏地檢提供

海豚 印尼 保育類野生動物

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