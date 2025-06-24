教漁工殺海豚引鯊魚...加國空中監錄通報台灣 琉球吳姓船長遭起訴

「被人跟蹤騷擾，申請保護令要34天才下來，盼能比照家暴，2小時就能獲得保護！」綠委范雲24日與跟艘受害者A與民團召開記者會，呼籲強化《跟騷法》保護力；A小姐表示，自己努力蒐集證據而申請到保護令，但覺得沒被保護到

2025-06-24 11:34