聽新聞
0:00 / 0:00
教漁工殺海豚引鯊魚...加國空中監錄通報台灣 琉球吳姓船長遭起訴
琉球籍吳姓船長去年出海作業時，涉嫌指示外籍漁工撈捕二級保育類海豚，宰殺後利用其血塊吸引鯊魚提高捕獲量。屏東地檢署近日偵查終結，認吳姓船長及7名印尼籍船員涉嫌違反野生動物保育法，對吳姓船長提起公訴，7名印尼籍漁工緩起訴。
檢方調查，吳姓船長僱用7名印尼籍船員，去年6月在北緯39度56分、東經154度55分西北太平洋海域作業期間，因釣餌不足，明知海豚是第二級保育類野生動物，仍指示船員使用漁具獵捕2隻海豚，宰殺分割，作為捕撈鯊魚與鮪魚的誘餌，剩餘海豚屍塊與外皮則丟棄於外海。
此案經加拿大漁業暨海洋部空中監控拍攝、記錄影像並製作書面報告後，通報農業部漁業署，由屏東地檢署指揮專案小組共同調查蒐證，全案事證明確。
檢察官認為吳姓被告為資深船長，明悉海洋保育規定，卻因利益考量指示印尼籍船員違法宰殺海豚，其行為經媒體揭露後引發社會譁然，對我國國際形象造成負面影響。
吳姓船長涉嫌違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，依法提起公訴，建請法院依法予以從重量刑，並視其悔罪情形，對被告宣告緩刑並附相當條件；對7名印尼籍漁工，則緩起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言