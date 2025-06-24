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行政院南服副執行長陳慧玲涉詐助理費遭押 抗告被駁回
行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲和丈夫蔡燈財因涉貪汙案，本月11日被澎湖地方法院裁定羈押禁見，陳慧玲、蔡燈財不服提起抗告，高雄高分院審理後，認定地院羈押有理，今駁回兩人抗告。
陳慧玲曾任澎湖縣議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未當選，2023年接任行政院南部服務中心副執行長。
檢廉查出，她在縣議員任內利用人頭詐領助理費案，本月10日檢廉見時機成熟，持澎湖地院核發索票前往陳慧玲等住所搜索，並傳喚陳慧玲及夫婿蔡燈財等6人到案。
澎湖地檢署偵訊後，認陳慧玲與蔡燈財2人犯罪嫌疑重大，有羈押必要，依利用職務機會詐取財物等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。夫妻不服提起抗告，高雄高分院今裁定駁回。
陳慧玲夫妻涉案後遭收押禁見，行政院已在陳慧玲羈押當天將她解職。
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