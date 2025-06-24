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「神秘成功女性」出手沒用 張綱維曾偷換住居、藏名畫...高院續押2月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，因接連發生重刑犯逃亡事件，張又多次違反科技監控規定，台灣高等法院4月2日拘提張綱維並裁定重新羈押。因羈押期限7月1日屆滿，高院6月19日開訊問庭，張請求具保；律師稱張因享受天倫之樂才疏忽科控，願以1億2千萬具保停押。高院評議後，裁定7月2日起延押2月。

高院認為張綱維違背法院指示應遵守事項，違規情節重大，他已受法院諭知重刑，可預期逃匿可能性甚高。張是樺福集團所屬各公司的實際負責人，有相當資源及商業人脈，且之前曾有經限制住居於戶籍地後，「擅自遷居他處」，經檢察官詢問後才告知的狀況，還提領大額現金，將名畫等財產搬至親友住處，躲避民間債權人追討，種種行徑讓高院認為有繼續羈押必要。

至於張聲請交保、施以科技監控、追加提出保證書以停止羈押，高院認為不妥，因此駁回。

高院19日開庭時，律師表示法院當初認為張綱維違反科控規定，但被認定接近龍鳳漁港、塭仔頭漁港部分，是因電子閘門錯誤記載，張並沒有違規。

張母因罹患癌症，日前惡化，律師表示張綱維是母親的主要照顧者，他也還有小孩，是因為「享受天倫之樂而忘了時間」，不是故意要違反科控規定，真的不是故意違規。張的確有漏接電話，但當天即回報科控中心，且科控設備的電量也沒有低於15%而逸脫監控，也定期到派出所報到，律師認為張經此事感到很後悔，認為不應該犯這些過失與錯誤。

張綱維原本以1億元交保在外，其中2千萬為前委任律師出具的保證書，後來律師解除委任。張的律師表示，張可以自行籌措1千萬元，另外有一名「在工作崗位上兢兢業業的成功女性」願意提出3千萬保證書，希望以1億2千萬元具保停押，張願配戴電子腳環、增加至派出所報到的機會。

不過，檢察官認為張綱維聲稱帶母親去高雄看醫生，但未提出就診證明，建請繼續羈押。

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判14年徒刑，他因違反科技設備監控規定，4月2日遭拘提羈押；因羈押期限將屆，台灣高等法院裁定自7月2日起延押2月。資料照片。記者王宏舜／攝影
遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判14年徒刑，他因違反科技設備監控規定，4月2日遭拘提羈押；因羈押期限將屆，台灣高等法院裁定自7月2日起延押2月。資料照片。記者王宏舜／攝影

監控 母親 律師

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