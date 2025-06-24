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獨／台中男不爽警取締違規罵髒話 今無罪確定：罵一句就停止

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市趙姓男子在前年8月間，騎機車行經沙鹿區時，未兩段式左轉，警方發現後前往取締，但趙男不停車，警方在沙鹿童綜合醫院前才攔停，趙男被攔下後心生不滿，罵警「你娘〇〇」髒字，警員認涉犯侮辱公務員，依法送辦，二審今認定，趙僅辱罵一句就停止不構成妨害公務，判無罪確定。

一審認定，雖然趙男的言詞粗鄙，會讓警員感到冒犯、難堪、不悅，但冒犯、影響程度「尚屬短暫、輕微」，言詞短暫，不足以干擾公務員的指揮、聯繫及遂行公務，另外警員被辱罵後，要求趙男道歉，趙男僅說該髒話是其口頭禪，未再繼續辱罵。

法官指出，趙男辱罵警員的行為，不屬於「足以影響公務員執行公務」，與刑法140條侮辱公務員的構成要件不符合，不能以侮辱公務員論處，判處無罪。

全案由檢方上訴台中高分院後，今天宣判，仍維持一審認定，趙男辱罵警員行為，不構成妨害公務，認為一審量刑適法、沒有違誤，判無罪確定。

起訴指出，趙男在前年8月14日清晨7時許，騎機車行經沙鹿區台灣大道7段、中山路交岔路口，未依規定二段式左轉，當時清水警分局沙鹿分駐所紀姓警員發現後欲攔查，未料趙不停車，持續騎到沙鹿童綜合醫院後門，被警員攔停。

警員攔停趙男後要求出示證件，趙男不滿，明知童綜合醫院後門屬不特定人可共見共聞場所，以台語辱罵警員「你娘〇〇」的四字髒話，警員認構成妨害公務，依法送辦。

台中市趙姓男子前年間騎機車不滿警員取締，辱罵警員髒字，台中高分院今判無罪確定。圖／本報系資料照
台中市趙姓男子前年間騎機車不滿警員取締，辱罵警員髒字，台中高分院今判無罪確定。圖／本報系資料照

機車行 妨害公務 公務員

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