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醫師要Google移除連結劉真字串 士院判駁回

中央社／ 台北24日電

藝人劉真於民國109年病逝，1名張姓醫師認為，Google搜尋引擎自動預測查詢功能將其姓名與劉真連結，損害其權益，向Google台灣分公司請求移除3筆相關預測字串，士院判決駁回，可上訴。

士林地方法院判決指出，張姓醫師主張，Google搜尋引擎的自動預測查詢功能，在輸入其姓名時，會顯示與已故藝人劉真相關的預測字串，或於輸入劉真姓名時，出現與其姓名連結的預測字串。

張姓醫師主張，恐令使用者誤認他是劉真的醫師，並影射劉真病逝與他有關，貶損名譽、影響私人生活，導致求診病患減少及營業收入下滑。

他認為，這些預測字串是演算法統計熱門搜尋詞，未經人類思考判斷，來源不特定且不真實，易誤導社會大眾進而損害公共利益。

張姓醫師表示，曾於112年至113年間多次致函Google台灣分公司，移除相關預測字串，僅1筆字串遭移除，其餘字串仍存在；即使Google台灣分公司未經營搜尋引擎服務，但屬關聯企業且具備移除能力，遂提告請求移除3筆預測字串，並採取必要措施防止相關字串再現。

Google台灣分公司抗辯表示，分公司不負責搜尋引擎服務，相關功能由Google美國總公司營運，且相關預測字串已不再出現，請求駁回原告之訴。

士林地院審理後認為，Google台灣分公司與Google美國總公司為不同法人，張姓醫師未能舉證Google台灣分公司具備管理、維護搜尋引擎，相關請求為無理由，日前判決駁回，可上訴。

醫師 美國 搜尋引擎

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