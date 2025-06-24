外籍師摸頭傷頸椎 補習班判賠女童21萬

基隆市1間補習班英國籍老師帶學生玩「老師說」，造成邱姓學童受傷，被依過失傷害罪判刑2月確定。邱童和父母向英籍老師和補習班蔡姓業者求償，法官審理後，判決兩人應連帶賠償21萬多元。聯合報資料照 基隆市某補習班一名英國籍老師帶學生玩遊戲教學時，邱姓女學童被多名同學觸摸頭部壓在地面，造成頸椎挫傷及椎間盤突出，老師依過失傷害判刑二月確定。邱的父母向老師、補習班蔡姓業者求償，基隆地方法院判決兩人應連帶賠償廿一萬餘元；可上訴。

英籍老師二○二○年十月起受雇蔡姓女子經營補習班，隔年三月帶學生玩「老師說」遊戲，學習身體部位的英語字彙時，指示多名學童觸摸八歲邱姓女學童頭部，致邱被壓在地面，造成頸椎挫傷、頸椎韌帶扭傷、頸椎第五六七間盤突出症及胸椎挫傷等。

邱的父母向老師及蔡提刑事附帶民事訴訟，連帶求償醫療費十萬餘元、未來手續費五十萬元、減少勞動能力損害二五五萬餘元、邱精神慰撫金二○○萬元、父母慰撫金各一○○萬元，扣除蔡已給付金額，共求償七一四萬餘元。

老師答辯，見邱跌倒即迅速制止其他學童並要求離開，原告未舉證邱有手術必要，其他賠償請求也欠缺理由。蔡稱，無法預見老師會更動教學活動，未違反注意義務，假使老師偶有過失行為，也不得指業者選任及監督未盡相當注意。

基隆地院認定，老師犯過失傷害罪被判刑確定，邱的父母求償有據，蔡未注意老師具體課程安排，造成邱受傷，應負連帶賠償責任，判決兩人應連帶賠償廿一萬餘元。

刑事部分，基隆地院將老師依過失傷害罪判刑二月，檢方上訴。台灣高等法院認定，雙方在言詞辯論終結時仍未和解，原因在被害人家屬請求金額約五○○萬元，認知差距過大，被告案發後有至醫院探視被害人、向被害人及家屬道歉，難認全無和解或賠償誠意，駁回上訴，全案定讞。