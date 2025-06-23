從此不涉政治！通法寺住持幫林岱樺操盤 羈押庭淚求交保

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，今偵結依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人；與林關係密切的通法寺住持釋煌智，因利用名下基金會幫林輔選，被依背信、公益侵占等罪起訴，釋煌智今晚移審法院，聽聞80萬元交保，當場痛哭，雙手合十「謝謝法官」。

釋煌智被控去年3月以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，該會以弘揚阿彌陀佛淨土法門，以擴大覺悟教育為宗旨，實際則下設林岱樺參選市長競選團隊，團隊成員薪資由基金會支出，27人均負責幫林岱樺輔選。

釋煌智捲入林岱樺詐領助理費、違法收受政治獻金等案，4月26日被羈押至今，今天晚間高雄地院召開移審庭，在押的釋煌智滿臉疲態，對於檢方起訴事實，語氣微弱說道「我不知道這樣是犯罪」。

釋煌智宣稱，基金會成立不是為了林岱樺，是為了關懷弱勢，檢方查扣的秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部等單位組織圖，跟選舉無關，是為了讓基金會調整完備，他才列出組織。

但檢方舉證，稱該組織圖在林岱樺住家、座車、通法寺都有搜到，擺明就是為了選舉；釋煌智除以基金會助選，還親自付給網媒62萬元現金，幫林岱樺宣傳。

此外，檢方還指控釋煌智付款200萬元給凱恩解方有限公司，由釋煌智親自洽談林岱樺參選事宜，甚至指示該公司委託循證公司製作高雄市長初選民調，所有支出都與基金會成立目的無關。

檢方直言，若不押釋煌智，恐讓他與此案所涉人員串證，近年他花2億購買鳳仁路土地，該地貸款連帶保證人就是林岱樺，該基金會有多筆500萬、1000萬元捐款待查，與非法金流有高度可能性。

但聽到蒞庭檢察官指控，釋煌智還沒等審判長陳川傑發言，就隨即起立想要自證清白，他說，他年少出家，不屬任何眾生或派系，這幾年走出寺院弘法眾生，關懷弱勢。

但釋煌智庭上「弘法」還沒結束，就被審判長陳川傑制止，他隨後語帶哽咽，請求審判長給他一分鐘，審判長允許後，釋煌智才繼續說下去。

他說，他關在看守所血壓飆高，宣稱被針刺手，被拿手電筒照眼睛，「我真的很害怕，請庭上相信我絕對不是十惡不赦之人，若給我交保，從此不涉政治，不與任何民代聯絡。」

審判長陳川傑最後聽完檢方、釋煌智及律師說法，認為檢方指控部分事實與本案無關，最後諭知80萬元交保，並限制住居。

釋煌智聽到80萬元交保，隨即當庭落淚，馬上朝著陳川傑方向雙手合十，以微弱語氣說「謝謝法官」，不過陳川傑聽到他語帶哽咽感謝，隨即雙手合十告知「請不要再用這種語氣跟我說話了！｣