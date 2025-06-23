洗澡視訊「裸聊」變全都錄！少女怒提告 男子遭判刑

吳姓男子利用「裸聊」偷錄小女友洗澡過程，彰化地方法院判處有期徒刑7年2月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣吳姓男子與1名少女為男女朋友，說服小女友洗澡時開啟line視訊功能「裸聊」，暗中用手機錄影功能錄下洗澡過程並存在手機相簿，少女和家長獲知後氣得提告。彰化地方法院審結，依違反本人意願之方法使少年製造性影像罪，處有期徒刑7年2月。可上訴。

判決書指出，吳男2022年和少女結識，進而發展成男女朋友，某日兩人約定開啟line視訊功能「裸聊」，少女洗澡露出胸部、下體等隱私部位即時供吳男觀覽，過程中吳男未徵得少女同意，用手機錄影功能錄下洗澡時露出的身體隱私部位性影像，並儲存在行動電話相簿。

事隔半個月，吳男一名朋友拿他的手機隨意瀏覽內容，看見少女的性影像，即傳送臉書訊息給少女，並透過少女當時任職便利商店的店長轉知少女的家長，未料這名朋友的一名未成年朋友（業經少年法院裁定不付審理）因故知道此事，輾轉傳出性影像外流的傳言，少女被她的閨蜜告知，氣得和家長控告吳男、少年。

少女的父母陳述，少女隱私被侵犯，個性變得偏激、不出門、不就讀學區學校，特到外縣市就讀，已嚴重影響少女身心健全發展，吳男迄今仍未取得少女諒解或積極彌補所造成的損害。

彰化地方法院審酌，吳男毫不尊重女性身體隱秘密，嚴重影響少女身心健全成長，所為應予非難，念犯案時年輕識淺，犯後始終承犯行，態度尚稱良好，惟未與少女或少女父母達成和解，及先前吳男因公共危險件被判刑，易服社會勞動執行完畢，及犯罪動機、智識程度、經濟能力和家庭等一切情狀，量處刑期如上。