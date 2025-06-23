女被診斷病態偷竊症 嘉院判緩刑須完成精神治療

陳姓女子被控2月間又涉竊盜罪，她因犯下多起竊盜罪經醫師診斷為病態偷竊症，嘉院判處拘役30天，緩刑3年，期間付保護管束，並須至醫療機構完成精神治療，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，陳女於2月12日下午至嘉義市區某商品連鎖店時，涉把市值約新台幣1000餘元陳列物品置放隨身手提袋內未結帳即離去，店員發現攔阻報警，陳女遭移送，嘉檢依法起訴。

判決書表示，陳女經診斷有憂鬱症、重度伴有精神病徵、病態偷竊症，目前於嘉義市聖馬爾定醫院精神科長期就醫。

嘉院指出，審酌陳女於自103年起因多次竊盜案件遭判處拘役並均諭知緩刑，陳女經法院判刑及緩刑宣告後仍數次再犯竊盜罪，單純的緩刑宣告對於陳女的警惕及犯罪預防效果不彰。

判決書表示，考量陳女於5月間至醫院精神科就診，當時醫囑認為陳女因憂鬱相關症狀，持續藥物治療中；對於病態偷竊行為部分，建議服用藥物、可安排認知行為治療。

嘉院指出，陳女於2月所涉及的竊盜罪，判處拘役30天，若易科罰金，以1000元折算1天；緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官的命令，自費至醫療機構完成精神治療，主要希望能改善陳女反覆偷竊行為傾向，全案可上訴。