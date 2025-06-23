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南投信義鄉長涉貪遭訴 罪嫌重大延押2個月

中央社／ 台中23日電

南投縣信義鄉公所連環弊案鄉長全志堅涉嫌收受回扣新台幣45萬元，台中地檢署今年3月依違反貪污治罪條例起訴。全志堅羈押期滿，法官認為罪嫌重大，裁定延押2個月，禁止接見、通信。

台中地方法院17日訊問庭，全志堅否認收取回扣、賄賂，地院考量卷證資料，認為他涉犯貪污治罪嫌疑重大，本刑為最輕5年以上徒刑，有逃亡可能性，且全志堅為鄉長，對同案被告、證人有一定影響力，有勾串之虞，裁定25日延押2個月。

台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所弊案，去年0403花蓮地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民反映蓄水池爆裂災損，全志堅決意採限制性招標辦理民生灌溉蓄水池損壞工程，再由鄉代會主席李國源主導通過追加預算案。

全志堅運用職權圈選特定廠商參與比價，收取標案金額1成的回扣、賄賂，廠商配合以4間公司名義投標，最終依協議由偉鉅公司以929萬餘元得標，由陳姓業者代表廠商支付93萬元的回扣，其中全志堅分得45萬元、李國源分得45萬元，廖姓鄉公所建設課技士分得3萬元。

全案由台中地檢署檢察官指揮後，去年6月針對涉案人員，發動3波搜索行動，執行36處所、訊問45人次，陸續向法院聲請羈押胡姓信義鄉公所秘書（前案起訴）、全志堅等7人獲准。

檢察官審酌，全志堅、李國源不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，全志堅在犯後未能坦認犯行、醒悟自省等一切情狀，建請法院從重量刑。

鄉長 賄款 貪污 檢察官 收賄 弊案 回扣 南投縣

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