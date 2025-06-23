被害人權益保障法2周年 法務部長：兒虐案考驗司法對人性的回應

犯罪被害人權益保障法新法上路將滿2周年，犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。法務部長鄭銘謙表示，司法不只是法律審判，更應成為社會良知的體現，讓每一份努力與陪伴都成為幫助被害者走出創傷的力量。

鄭銘謙說，在重大兒虐案件中，被害人及家屬的處境考驗司法對人性與正義的回應，法務部將持續支持犯保協會深化重大傷害案件的服務，建立可依靠的保護服務系統。

犯保協會執行長陳娟娟以「創傷後制度到行動：重傷犯罪被害者家庭服務與支持機制」為題進行專題報告，擘劃完整的服務方案。

犯保協會指出，至目前為止，全國已結合83名醫療照護專業人員並與27個地方機構合作，提供長期照顧、無障礙設施改善、復健補助等整合服務，同時與台新、全聯等企業協力，提供物資、輔具及無障礙設施改善輔助。

犯保協會指出，為因應重傷被害者頻繁就醫需求，協會推動各地成立「司法保護醫療關懷聯盟」，迄今結合全國1441間醫療院所，弱勢家庭提供掛號費減免、轉介綠色通道等協助，另於全國設置52處「馨生保護服務據點」，作為犯罪被害人獲得陪伴與支持的基地。

記者會邀請3名「馨生人」有關個案分享走過創傷的生命歷程。苗栗分會的馨生人陳穎生10多年前因車禍導致雙腳癱瘓，他後來成為一名計程車司機；新竹分會的馨生人黃雪華，其子邱子彧國中時遭遇嚴重車禍、雙腿小腿截肢，仍樂觀學習，自學程式設計獲得2024年總統教育獎。