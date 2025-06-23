快訊

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

被害人權益保障法2周年 法務部長：兒虐案考驗司法對人性的回應

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

犯罪被害人權益保障法新法上路將滿2周年，犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。法務部鄭銘謙表示，司法不只是法律審判，更應成為社會良知的體現，讓每一份努力與陪伴都成為幫助被害者走出創傷的力量。

鄭銘謙說，在重大兒虐案件中，被害人及家屬的處境考驗司法對人性與正義的回應，法務部將持續支持犯保協會深化重大傷害案件的服務，建立可依靠的保護服務系統。

犯保協會執行長陳娟娟以「創傷後制度到行動：重傷犯罪被害者家庭服務與支持機制」為題進行專題報告，擘劃完整的服務方案。

犯保協會指出，至目前為止，全國已結合83名醫療照護專業人員並與27個地方機構合作，提供長期照顧、無障礙設施改善、復健補助等整合服務，同時與台新、全聯等企業協力，提供物資、輔具及無障礙設施改善輔助。

犯保協會指出，為因應重傷被害者頻繁就醫需求，協會推動各地成立「司法保護醫療關懷聯盟」，迄今結合全國1441間醫療院所，弱勢家庭提供掛號費減免、轉介綠色通道等協助，另於全國設置52處「馨生保護服務據點」，作為犯罪被害人獲得陪伴與支持的基地。

記者會邀請3名「馨生人」有關個案分享走過創傷的生命歷程。苗栗分會的馨生人陳穎生10多年前因車禍導致雙腳癱瘓，他後來成為一名計程車司機；新竹分會的馨生人黃雪華，其子邱子彧國中時遭遇嚴重車禍、雙腿小腿截肢，仍樂觀學習，自學程式設計獲得2024年總統教育獎。

此外，花蓮分會的陳令曉本身不是馨生人，因一次員工車禍接觸協會，主動將自己經營的麻辣鍋店面提供作為花蓮分會第一處馨生保護服務據點。

犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。記者王聖藜/攝影
犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。記者王聖藜/攝影

鄭銘謙 被害人 法律 法務部 司法 創傷 人權

延伸閱讀

鄭銘謙南下雲林關懷被害人家屬 彰顯司法柔性關懷

影／陳佩琪北所前靜坐 黃國昌痛批鄭銘謙丟人現眼

雲林農園景點廣設馨生人據點 法務部長鄭銘謙廣推柔性司法

黃國昌質詢播「偵訊示範帶」是否觸法？ 法務部長鄭銘謙避答

相關新聞

租電商帳號狂賣山寨貨！空殼公司獲利逾6百萬 10人落網

刑事局警方日前獲報有不法集團上網租用電商賣場帳戶洗錢，清查發現因案遭通緝潛逃大陸的胡姓男子，遙控台人成立空殼公司、設立倉...

保六警官洩總統行程 台南地院今改依違反個資法判刑6月

保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，台南地檢署依國家機密保護法提起公訴，...

被害人權益保障法2周年 法務部長：兒虐案考驗司法對人性的回應

犯罪被害人權益保障法新法上路將滿2周年，犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。法務部長鄭銘謙表示，司法不只是法律審...

佛教基金會變助選團？林岱樺競選團隊薪資來自信徒奉獻

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，今偵結依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人；林岱樺表態角逐下屆高雄市...

昔高喊司法干預初選 林岱樺涉詐千萬助理費今被起訴

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，雄檢自二月起發動多波搜索，羈押通法式住持釋煌智（俗名洪正威）、林岱樺胞弟林...

工程師參加路跑後猝死 未解剖查死因家屬告科技廠吞敗

某知名科技公司舉辦路跑活動，李姓員工跑完後卻猝死，該公司和保險業者事後賠償450萬元，家屬認為科技廠、救護車業者及活動廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。