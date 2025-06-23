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被害人權益保障法2周年 法務部長：兒虐案考驗司法對人性的回應
犯罪被害人權益保障法新法上路將滿2周年，犯罪被害人保護協會與台灣高檢署今舉辦記者會。法務部長鄭銘謙表示，司法不只是法律審判，更應成為社會良知的體現，讓每一份努力與陪伴都成為幫助被害者走出創傷的力量。
鄭銘謙說，在重大兒虐案件中，被害人及家屬的處境考驗司法對人性與正義的回應，法務部將持續支持犯保協會深化重大傷害案件的服務，建立可依靠的保護服務系統。
犯保協會執行長陳娟娟以「創傷後制度到行動：重傷犯罪被害者家庭服務與支持機制」為題進行專題報告，擘劃完整的服務方案。
犯保協會指出，至目前為止，全國已結合83名醫療照護專業人員並與27個地方機構合作，提供長期照顧、無障礙設施改善、復健補助等整合服務，同時與台新、全聯等企業協力，提供物資、輔具及無障礙設施改善輔助。
犯保協會指出，為因應重傷被害者頻繁就醫需求，協會推動各地成立「司法保護醫療關懷聯盟」，迄今結合全國1441間醫療院所，弱勢家庭提供掛號費減免、轉介綠色通道等協助，另於全國設置52處「馨生保護服務據點」，作為犯罪被害人獲得陪伴與支持的基地。
記者會邀請3名「馨生人」有關個案分享走過創傷的生命歷程。苗栗分會的馨生人陳穎生10多年前因車禍導致雙腳癱瘓，他後來成為一名計程車司機；新竹分會的馨生人黃雪華，其子邱子彧國中時遭遇嚴重車禍、雙腿小腿截肢，仍樂觀學習，自學程式設計獲得2024年總統教育獎。
此外，花蓮分會的陳令曉本身不是馨生人，因一次員工車禍接觸協會，主動將自己經營的麻辣鍋店面提供作為花蓮分會第一處馨生保護服務據點。
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