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租電商帳號狂賣山寨貨！空殼公司獲利逾6百萬 10人落網
刑事局警方日前獲報有不法集團上網租用電商賣場帳戶洗錢，清查發現因案遭通緝潛逃大陸的胡姓男子，遙控台人成立空殼公司、設立倉庫，透過電商帳戶販賣仿冒品並匯款出境，不法獲利逾600萬元，檢警今年6月間展開搜索，將張女等10人拘捕到案，訊後依洗錢等罪嫌令10萬至50萬元交保。
檢警調查，胡男因涉妨害農工商案及詐欺案遭通緝，潛逃大陸後與身分不詳陸籍人士共組不法集團，遙控48歲張女等人成立空殼公司，設立辦公處及大型倉庫，一邊從大陸進口大量仿冒商品暫放倉庫，一邊藉公司名義以營業額1至2％利潤及2000元服務費，向不特定民眾租用蝦皮電商賣場帳戶，上線販售仿冒品，賣貨牟利後，另透過空殼公司收款，匯往大陸。
專案小組日前蒐證完備，新北地檢署檢察官今年6月間指揮刑事局、台北、台中、高雄市警局等，兵分多路展開搜索拘提，在雙北、桃園、台中、高雄等處查獲張女等10人，扣回受租用的電商帳戶290個、現金93萬1000元、手機15支、筆電4台、平板電腦3台、存摺64本、SIM卡10張、公司大小章及私章、提款卡、匯款單、仿冒名匹一批123件等證物。
警方表示，全案詢後依違反洗錢防制法「收集帳戶罪」、商標法、銀行法、刑法「商品虛偽標記罪」等罪嫌將張女等10人送辦，新北地檢署複訊後分別令以10萬至50萬元交保，其中2人限制出境、出海。
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