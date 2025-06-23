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許淑華也收「割喉掛頭顱」恐嚇信 許：已火速報警

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北即時報導
民進黨市議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。圖／報系資料照
民進黨市議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。圖／報系資料照

民進黨議員林亮君遭人威脅「手上有裸照」；民進黨議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。許今天在臉書說，她收到一封恐嚇她與團隊人身安全的電子郵件。信件中，宣稱要將她「當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」。

許淑華說，她已在第一時間報警，非常感謝警察同仁快速協助處理，後續將全力配合警方調查。罷免投票已進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論，干擾罷免等動作。

許也在臉書提到，是不是因為這場由公民發起的罷免運動，是中共不樂見的情況？現在，是挑戰台灣人意志的重要時刻，我們應該展現對專制威權無所畏懼的精神。罷免投票日在7/26，進入最後倒數一個月的時間，我會成為公民朋友最大的後盾，全力支援大家，一起捍衛民主，守護台灣！「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免！」

民進黨市議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。信件中，宣稱要將她「當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」，許淑華說，她已在第一時間報警。圖／引用自許淑華臉書
民進黨市議員許淑華也爆出收到「割喉」的恐嚇郵件。信件中，宣稱要將她「當街當眾割喉割到斷，其頭顱，懸掛於自由廣場，三日三夜不覺」，許淑華說，她已在第一時間報警。圖／引用自許淑華臉書

郵件 議員 許淑華 罷免 民進黨 林亮君 投票 恐嚇

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