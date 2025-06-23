佛教基金會變助選團？林岱樺競選團隊薪資來自信徒奉獻

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費一案，今偵結依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人；林岱樺表態角逐下屆高雄市長，檢調查出與她關係密切的通法寺住持釋煌智，利用名下基金會支出競選團隊薪資，因該基金會金流來自信徒，應為弘揚佛法使用，卻用於助選，違反成立宗旨，釋煌智依違反公益侵占罪起訴。

林岱樺家人均為通法寺信徒，林岱樺雙親均在該寺皈依，其父林三郎病逝也曾在通法寺停靈，林岱樺則曾任該寺護法會會長。

去年3月間，俗名洪正威的釋煌智，捧著1000萬元現金以林岱樺父親林三郎名義成立「林三郎覺教基金會」，釋煌智就掛名董事長，基金會董事則是他的親信。

根據林三郎覺教基金會登記事由，該會以弘揚阿彌陀佛淨土法門，以擴大覺悟教育為宗旨，廣為辦理弘法利生相關法筵、精廬建築、教育、文化、健康、慈善、醫療志業，再以興辦育幼、長照及蔬食餐飲等等相關事業機構體系。

但檢調發現，去年林岱樺表態爭取下屆高雄市長提名後，釋煌智就以基金會員工組成「立委林岱樺基金會團隊」，協助林岱樺選務工作，團隊薪資則由林三郎覺教基金會支出。

由於「立委林岱樺基金會團隊」下設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部等單位，

部門組織與常見大選團隊相仿，與弘揚佛法為宗旨的基金會組織有別，被懷疑是假藉林三郎覺教基金會名義，從事林岱樺參選市長的選務工作。