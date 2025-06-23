昔高喊司法干預初選 林岱樺涉詐千萬助理費今被起訴

立委林岱樺。聯合報系資料照 民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，雄檢自二月起發動多波搜索，羈押通法式住持釋煌智（俗名洪正威）、林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳及林園服務處主任周忠信等6人，雄檢今偵結，估不法金額近1500萬元，今依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等9人，釋煌智則依公益侵占罪提起公訴。

林岱樺涉貪案共有6名親信收押，其中周忠信及連姓助理已獲交保；今天起訴後，剩餘4名在押被告將移審至高雄地院，預估下午過後由法院排定庭期審理是否接押，熟悉林岱樺團隊帳目、人事的林岱融、釋煌智等人接押結果備受關注。

檢調查出，2020年間，通法寺為舉辦活動，擔任該寺護法會會長的林岱樺，曾向選區多家廠商所要捐款，贊助數十萬元協助通法寺舉辦活動或捐贈善款，若林岱樺有活動需求，該寺則會出面贊助協辦，雙方如同共生關係。

2021年8月間，調查局南機站接獲舉報後展開調查，當時約詢林的樁腳、助理等人，但其中一名陳姓助理約詢結束後，卻將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，但案情已被掌握，使得當時偵辦陷入瓶頸。

事後讓陳姓選民攜出筆錄的盧姓調查官，也被重懲記過，並依洩密罪移送，雄檢偵辦後，認為盧女屬於過失，給予緩起訴處分，雖筆錄外洩偵結，但政治獻金等案則未結，直到今年4月，雄檢認為時機成熟，隨即兵分多路展開搜索，並從前案挖出林岱樺涉嫌詐領助理費。

林岱樺被帶到調查局南部地區機動站時，一度拿出大字報高喊「政治干預司法，司法干預初選」，顯然對搜索行動不滿，檢方4月20日行動，複訊後隔天裁定林岱樺以100萬元交保，並對其胞弟林岱融及2名助理聲押，3人均獲法院交保。

檢方不服抗告，高雄高分院撤銷原裁定發回地院更裁，地院25日裁定林岱融、弟媳王瓊翎及助理黃麗雪羈押禁見。

隔天雄檢再發動搜索，傳喚釋煌智到案，隔天清晨聲押釋煌智獲准，當時他開庭前，一度身體有問題「不舒服」，院方立即通報119到場，不過醫護人員到場後並未將他送醫。

檢調偵辦動作不停，全案歷經多次行動，後又聲押林岱樺林園服務處主任周忠信及連姓助理獲准，林岱樺本人也被傳訊多次，但對於案情都不願多談。