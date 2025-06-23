工程師參加路跑後猝死 未解剖查死因家屬告科技廠吞敗

某知名科技公司舉辦路跑活動，李姓員工跑完後卻猝死，該公司和保險業者事後賠償450萬元，家屬認為科技廠、救護車業者及活動廠商違反注意義務，再提告求償495萬餘元，但法官認為，李男過世後並未解剖查明死因，無法認定死亡與活動有關，判家屬敗訴。

判決指出，2020年10月17日，該科技廠舉辦路跑活動鼓勵員工參與，熱愛跑步的李姓員工帶著老婆小孩一起參加活動，老婆、小孩只跑趣味組6K賽程，李男則是參加健康組11K賽程。

當天上午7點11分活動起跑，李男花了1小時07分完賽，但他跑完賽程後因身體不舒服，在廣播台附近草地休息，因身體狀況越來越糟，立即請現場待命的救護車將李男緊急送醫，但李男到院時已昏迷，經急救後仍宣告不治，死因為橫紋肌溶解、合併多重器官衰竭及瀰漫性血管內凝血。

科技廠和保險公司事後賠償家屬450萬元，但雙方未達成和解，李男家屬認為科技廠、廠護及承辦活動的公關公司、救護車業者有疏失，再提告求償495萬餘元。

高雄地方法院審理時，科技廠、廠護、公關公司及救護車業者都說已善盡責任，並無延誤就醫、違反作為義務等情形，不應再賠錢。