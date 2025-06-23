密閉房間狂吸K他命…害2小孩也遭毒害 父親判1年定讞得入獄

吳姓男子二度在密閉的房間內、在2名小孩面前吸食K他命，害小孩體內也被驗出毒品反應，他坦承犯行，卻認為法院判決太重而上訴，最高法院仍依2個妨害幼童發育罪各判處7月徒刑，合併應執行1年徒刑定讞。

吳平時和小孩同住，他2023年4月19日起在高雄市鳥松區住處房間內，無視2名小孩也同處密閉空間，仍將K他命摻入香菸後，點燃吸食煙霧，導致小孩也吸入含有K他命的毒煙。

吳同年7月18日起至同年10月6日被警方查獲期間的某日，同樣在房間內吸食K他命，也讓小孩吸入毒煙，事後小孩將目睹他吸毒的事情告知生母，社工採集小孩的毛髮送驗後，發現2名小孩的毛髮均驗出K他命、去甲基愷他命等陽性反應。

警方持搜索票搜索，當場扣得吸食器、卡片及行動電話等，吳坦承犯行，一審認為吳妨害小孩身心健全發育，行為有所不該，但考量吳坦承犯行，小孩也被安置在適當處所，依2個妨害幼童發育罪各判處7月徒刑，應執行1年徒刑。

吳不服上訴，認為一審判刑太重，請求法院從輕量刑，辯護人也稱吳已經認罪，請審酌吳目前已經戒除毒品的惡行，現在需要扶養小孩，請求判處得易科罰金之刑。

二審認為吳自己施用毒品已屬不該，竟仍不顧小孩同處一室，仍逕自多次施用毒品，導致小孩吸入K他命二手煙霧，檢驗2名小孩的毛髮所測得濃度，K他命濃度甚至有高達60453pg/mg，顯屬非低，且妨害幼童身心健全發展時間長達約半年之久，嚴重危害小孩身心健康發展。

二審指出，吳所犯的妨害幼童發育罪法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，一審各判處7月刑，已屬低度刑，駁回吳的上訴，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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