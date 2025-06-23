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補習班外師「Teacher Says」教學 8歲童受傷家長求償

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名補習班英國籍老師帶學生玩「老師說」，學習身體部位英語字彙時，邱姓國小學生因多名學生蜂擁觸摸頭部，被眾人壓在地面，造成頸椎挫傷、椎間盤突出等傷害。英籍老師被依過失傷害罪判刑2月確定。邱童的父母向英籍老師和補習班蔡姓業者求償，法官審理後，判決兩人應連帶賠償21萬多元。全案可上訴。

英籍老師自2020年10月起，受雇在蔡女經營的私立文理短期補習班，負責教英語。2021年3月5日晚間7時許，英籍老師在補習班教室，以「老師說（Teacher Says）」教學時，指示多名學童觸摸8歲邱童的頭部，導致邱童被壓至在地面，造成頸椎挫傷、頸椎韌帶扭傷、頸椎第五六七間盤突出症和胸椎挫傷等傷害。

基隆地檢署檢察官偵查後，認定英籍老師涉犯過失傷害罪並起訴，基隆地方法院審理後，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。

檢方認為邱家因為這起事件身心受傷害，相關醫療、復健費用影響家中經濟。英籍老師事後未關心病況，未與被害人達成和解，也未賠償被害人，僅由補習班賠償約28萬元，可見英籍老師無悔意，無誠意，一審量刑過輕，不符比例原則，顯屬不當，因此提起上訴。

台灣高等法院指出，雙方在言詞辯論終結時仍未和解，原因在被害人家屬請求金額約500萬元，認知差距過大。被告案發後有至醫院探視被害人、向被害人及家屬道歉，難認全無和解或賠償誠意。原審處刑並無濫用裁量權、違反罪刑相當原則等違法或不當情形，應予維持，駁回告訴。不得上訴。

邱童的父母向英籍老師和蔡姓業者提起刑事附帶民事訴訟，連帶求償醫療費10萬6458元、未來手術費50萬元、減少勞動能力損害255萬3520元、邱童精神慰撫金200萬元、父母慰撫金各100萬元，扣除蔡女已給付金額，合計求償714萬8294元。

英籍老師答辯，見邱童跌倒即迅速制止其他學童並要求離開，蔡姓業者合計已給付原告28萬5860元，超出原告提出必要醫療費用支出，已無損害賠償責任應由他來負擔。原告未舉證邱童有手術必要，其他賠償請求也欠缺理由，聲明駁回告訴。

蔡姓業者表示，無法預見英籍老師會更動「老師說」教學活動，故未違反注意義務。假使外師偶有過失行為，也不得指業者選任及監督未盡相當注意，所以對邱童不負損害賠償責任。此外在事發後，已就本次事故支出28萬多元，聲明駁回告訴。

基隆地方法院民事庭審理後，指蔡姓業者未注意英籍老師具體課程安排，造成邱童受傷，應負連帶賠償責任，並依事證判決邱童可請求醫療費用1萬8517元，精神慰撫金20萬元，扣除蔡姓業者已給付慰問紅包10萬6000元，兩名被告應連帶給付11萬2517元，邱父和邱母另可請求精神慰撫金各5萬元。全案可上訴。

基隆市1詔補習班英國籍老師帶學生玩「老師說」，造成邱姓學童受傷，被依過失傷害罪判刑2月確定。邱童和父母向英籍老師和補習班蔡姓業者求償，法官審理後，判決兩人應連帶賠償21萬多元。聯合報資料照
基隆市1詔補習班英國籍老師帶學生玩「老師說」，造成邱姓學童受傷，被依過失傷害罪判刑2月確定。邱童和父母向英籍老師和補習班蔡姓業者求償，法官審理後，判決兩人應連帶賠償21萬多元。聯合報資料照

補習 被害人 基隆

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