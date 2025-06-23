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在家施用愷他命害2子女吸毒 男子判刑1年定讞

中央社／ 台北23日電

高雄市鳥松區吳姓男子長期在住處房間內施用愷他命，讓同處密閉空間的8歲女兒及4歲兒子身上驗出毒品反應。最高法院今天維持一、二審認定，依妨害幼童發育罪判處吳男有期徒刑1年定讞。

判決指出，吳男於民國112年間與當時8歲的女兒及4歲的兒子同住，吳男無視與兒女同處密閉空間，竟在高雄市鳥松區住處房間內，以將愷他命摻入香菸點燃吸食煙霧的方式施用愷他命，導致2名小孩吸入含有愷他命的煙霧。

吳男的女兒將目睹父親施用毒品的狀況告訴母親，經社工於112年7月18日採集2名小孩毛髮送驗，檢驗結果呈現愷他命的陽性反應，警方於同年10月間前往吳男住處搜索，當場扣得吸食器。

一、二審審酌吳男身為父親，不顧小孩在旁同處一室，逕自多次施用毒品，時間長達約半年之久，嚴重危害2名小孩的身心健康發展，依妨害幼童發育罪判處吳男應執行有期徒刑1年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

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毒品 小孩

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