揪競標陸軍機械維修案 男涉政府採購法士檢起訴
崔姓男子參與陸軍後勤指揮部「Ｍ56渦輪發煙機維護」標案，為避免該案流標而找李姓男子參加競標，後指部採購人員誤認達法定門檻而開標，雖後續因2間公司審標未通過未遂，但檢調認定崔男涉嫌違反政府採購法，偵結依法起訴。
起訴指出，崔男是鋒翊公司負責人，2020年1月知悉陸軍後指部辦理「Ｍ56渦輪發煙機維護」公開招標案，預算金額為756萬元，採最低標方式決標，崔男為使鋒翊公司順利得標，除以該公司名義報價669萬6000元參與投標，也找來無投標真意的李姓男子，以公司名義參與競標，以此避免該標案因競標廠商不足3家而流標。
由於李男在某工程公司擔任業務經理，便以該公司名義參與競標，後指部採購人員於同年2月誤以為已達法定開標門檻而首次開標，但因李男公司及胡姓男子所經營的公司，競標期間未檢附製造、供應、承作能力證明，且李男公司未檢附押標金，經審標判定不合格，崔男才牟利未遂。
檢方清查相關人員筆錄、後指部標案紀錄等事證，認定崔男涉嫌違反政府採購法「強迫廠商違反本意投標」、「以非法方式使開標不正確」、「意圖影響決標價格或獲取不當利益」等，偵結依法起訴，李男部分已另緩起訴處分，胡男部分也已另不起訴處分。
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