黃子佼無故持有未成年性影像 再添一名被害者提告
藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，有35名兒少被害人2259個性影像，一審遭判刑8月。不過，有名被害人在檢方起訴時並未提告，之後才提起告訴，台北地檢署調查後，認為屬於裁判上一罪，今天函請高院併辦，促請法院併案審理。
檢方起訴黃子佼時，共有47名被害人，經一審審理後，認定受害人為35名少女、共2259個性影像檔案被認定有罪，判處黃子佼8月徒刑，併科罰金10萬元，不得緩刑。
另外12名被害人，一審認為身分不明、未報案，退回檢方重新調查。北檢認為，院方退回的586部性影像中，有12名兒童或少年被害人，雖然身分不明或不願報案，但明顯就是兒少性影像，與前案是單一行為，今年4月22日再將12名被害人移請高院併案審理。
黃子佼加入「創意私房」論壇，購買持有2259部兒少性影像，影像中有穿制服的兒少掀衣、掀裙裸露隱私部位，還有明確標記Beetalk軟體10歲、11歲、12歲、14歲，臉書16歲、臉書升小5等身分，這些影像包含裸露胸部、Ｍ字腿裸露下體。
黃子佼自2023年陷入「#MeToo」風暴，不僅事業一落千丈，也連累前妻孟耿如，儘管孟耿如多次發文力挺，但最終仍抵不住壓力，今年5月傳兩人已低調離婚，結束5年婚姻。
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