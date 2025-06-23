黃子佼涉持兒少性影像案 1被害人提告訴移送高院

心臟外科權威，也是前衛生署長、台大醫院前院長的林芳郁，日前傳出已經罹患失智症5年，消息一出引發外界對失智症的高度重視，對失智病患來說，能否受到完善照護相當重要，但若失智程度已嚴重到無法自理生活或與外界溝通，病患的醫療、財產與生活得由誰來處置？這就得透過法律途徑來決定患者的監護人，替其打理上述生活所需。 過去的監護宣告官司，不少都因為握有監護權等同握有受監護人的財產處分權，導致患者的配偶、子女等的遺產戰爭，提前在還是財產時就開打；數年前民法曾修法，在傳統的法定監護制外，另新增一個監護新制，新法賦予符合一定條件的成年人，可以自選監護人，免去家人「網內互打」的糾紛，日前台北地院就有一件裁定，法官尊重受監護人的意願，指定長女而非長子擔任監護人，本周聯合報數位版專欄「法律快譯通」將為讀者詳解監護新制，歡迎訂閱分享。

2025-06-23 10:30