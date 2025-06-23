快訊

NBA總冠軍賽／雷霆勇奪搬家後歷史首冠 哈利伯頓傷退讓溜馬失魔法

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦

聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼涉持兒少性影像案 1被害人提告訴移送高院

中央社／ 台北23日電

藝人黃子佼。圖／聯合報資料照
藝人黃子佼。圖／聯合報資料照
藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，台灣高等法院審理中，黃子佼目前累計已與21名被害人成立調解。其中1名被害人日前提起告訴。台北地檢署今天將案件移送高院併辦審理。

黃子佼被控自民國103年2月起，自「創意私房」網路論壇購買兒童及少年性影像而持有，經查性影像的兒少人數為35人，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判處黃子佼有期徒刑8月。案經上訴，由高院審理中。北檢另查出黃子佼有12名未成年影像，移送高院併辦審理。

高院審理期間，安排被害人分批與黃子佼調解，目前累計16人與黃子佼成立調解。

其中1名被害人日前對黃子佼提起告訴，北檢今天將案卷移送高院併辦審理。

被害人 未成年 創意私房

延伸閱讀

爆離婚黃子佼1個月！　周丹薇洩孟耿如心情

持有2259性影像...黃子佼不滿被境管、具保50萬元 他提抗告結果曝光！

星級評論／吳宗憲深惡痛絕黃子佼 背後真正原因曝光：我後悔自己太鄉愿

2259個少年性影像！黃子佼今未出席…又與5女成立調解 「每人20萬元」

相關新聞

黃子佼無故持有未成年性影像 再添一名被害者提告

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，有35名兒少被害人2259個性影像，一審遭判刑8月。不過，有名被害人在檢方起訴時並未提...

不信傳播妹沒有「暗槓」小費 要求脫光檢查判刑4月

董姓女子與人喝酒，找傳播妹助興，她懷疑傳播妹私藏小費，要求傳播妹脫光衣物檢查，以手機拍攝傳播妹的裸體照，依無故攝錄他人性...

她與小三簽協議書再犯要賠120萬 又抓包法院僅判20萬

黃姓女子抓包前夫與陳姓女子出入汽車旅館後，與陳女簽署協議書，若再犯就要賠償120萬元，陳女答應；結果黃女再次抓包二人，難...

林芳郁掀失智議題 監護新制可免家人「網內互打」爭產

心臟外科權威，也是前衛生署長、台大醫院前院長的林芳郁，日前傳出已經罹患失智症5年，消息一出引發外界對失智症的高度重視，對失智病患來說，能否受到完善照護相當重要，但若失智程度已嚴重到無法自理生活或與外界溝通，病患的醫療、財產與生活得由誰來處置？這就得透過法律途徑來決定患者的監護人，替其打理上述生活所需。 過去的監護宣告官司，不少都因為握有監護權等同握有受監護人的財產處分權，導致患者的配偶、子女等的遺產戰爭，提前在還是財產時就開打；數年前民法曾修法，在傳統的法定監護制外，另新增一個監護新制，新法賦予符合一定條件的成年人，可以自選監護人，免去家人「網內互打」的糾紛，日前台北地院就有一件裁定，法官尊重受監護人的意願，指定長女而非長子擔任監護人，本周聯合報數位版專欄「法律快譯通」將為讀者詳解監護新制，歡迎訂閱分享。

黃子佼涉持兒少性影像案 1被害人提告訴移送高院

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，台灣高等法院審理中，黃子佼目前累計已與21名被害人成立調解。其中1名被...

酒店大亨負債子女拋棄繼承 名下猴硐萬坪土地拍賣抵稅

基隆市蕭姓男子生前在基隆經營咖啡廳（酒店）獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地，市價超過1億元。子女因亡父債務問題拋棄繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。