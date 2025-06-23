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不信傳播妹沒有「暗槓」小費 要求脫光檢查判刑4月
董姓女子與人喝酒，找傳播妹助興，她懷疑傳播妹私藏小費，要求傳播妹脫光衣物檢查，以手機拍攝傳播妹的裸體照，依無故攝錄他人性影像罪起訴；台北地方法院審理，判董女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
35歲董姓女子2023年10月14日與乾弟等友人一同飲酒，期間，一群人為助興，找傳播小姐到場一起飲酒。
傳播妹因收取現場客人給的小費，董女心生不滿，見傳播妹進入廁所，便跟至廁所內稱「你是不是有拿人家的小費？叫你拿你就拿？」，傳播妹表示「不然還你。」
檢方指控，董女接著對傳播妹表示「誰知道你其他地方有沒有藏小費？」此時，傳播妹在廁所內脫光全身衣物，以證明未私藏小費，董女則趁機以手機拍攝傳播妹全身裸體的影像，傳播妹事後向台北市警萬華分局提告。
檢方偵查，依搜索票、扣案iPhone手機內傳播妹的裸體照片截圖等證據，將董女依無故攝錄他人性影像罪起訴，法院審理，董女沒出庭，法官認為警詢時董女已認罪，可以論罪。
判決說，董女只因與傳播妹發生爭執，即以手機攝錄對方性影像，侵害他人隱私權，考量董女犯後坦承犯行、表示悔悟，犯後態度尚可，依法判刑。
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