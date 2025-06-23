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酒店大亨負債子女拋棄繼承 名下猴硐萬坪土地拍賣抵稅

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蕭姓男子生前在基隆經營咖啡廳（酒店）獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地，市價超過1億元。子女因亡父債務問題拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署本月30日將在基隆辦公室，分4筆拍賣「蕭姓酒店大亨」名下的坪土地，底價合計1億5150萬元。

宜蘭分署今天表示，蕭男生前在基隆地區經營「咖啡廳」獲利頗豐，買下新北市瑞芳區猴硐車站周邊大批土地。蕭男在2004年死亡後，因在民間積欠債務，子女都拋棄繼承，遺產稅500多萬元無人處理。

宜蘭分署收案執行後，書記官今年4月會同地政人員到猴硐執行查封作業，發現「整座山都他的」，面積超過8萬坪，土地價值逾億元。

6月30日上午11時在基隆辦公室（基隆市東信路169號）舉辦的聯合拍賣會，宜蘭分署將蕭男名下9筆土地，分為4標拍賣，每標坪數都超過萬坪，首拍底價分別為3800萬元、4000萬元、3950萬元、4000萬元，換算每坪不超過3200元。

宜蘭分署表示，30日的聯合拍賣會，另外將拍賣生產工業化學用品的化工公司名下，位在新北市金山區陽金段荒廢多年的萬坪廠區，因為業者欠繳房屋積、地價稅逾百萬元，將以底價5億9346元首拍。

基隆地區1家建商是欠稅大戶，宜蘭分署30日也將拍賣建商名下，位在基隆安樂區一處社區的2個平面停車位，底價274萬元。周姓男子欠繳交通罰鍰，名下馬自達（白色、2013年）轎也是拍賣標的，有興趣民眾都可到場競標。

宜蘭分署表示，每個月第「1」周的周「2」下午「3」時，都會在宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，前一日另在基隆行政執行官辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪的不動產拍賣活動，相關拍賣資訊可上宜蘭分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢相關拍賣訊息。

蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供
蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供
蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供
蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供
蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供
蕭姓男子生前經營酒店獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地。蕭男死亡後，子女在他積欠債務拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署將拍賣蕭男名下土地，底價合計1億5150萬元。圖／宜蘭分署提供

遺產 拍賣會 拋棄繼承 宜蘭 基隆

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