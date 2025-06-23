酒店大亨負債子女拋棄繼承 名下猴硐萬坪土地拍賣抵稅

基隆市蕭姓男子生前在基隆經營咖啡廳（酒店）獲利，買下猴硐火車站旁逾8萬坪山坡地，市價超過1億元。子女因亡父債務問題拋棄繼承，500多萬元遺產稅無人處理，行政執行署宜蘭分署本月30日將在基隆辦公室，分4筆拍賣「蕭姓酒店大亨」名下的坪土地，底價合計1億5150萬元。

宜蘭分署今天表示，蕭男生前在基隆地區經營「咖啡廳」獲利頗豐，買下新北市瑞芳區猴硐車站周邊大批土地。蕭男在2004年死亡後，因在民間積欠債務，子女都拋棄繼承，遺產稅500多萬元無人處理。

宜蘭分署收案執行後，書記官今年4月會同地政人員到猴硐執行查封作業，發現「整座山都他的」，面積超過8萬坪，土地價值逾億元。

6月30日上午11時在基隆辦公室（基隆市東信路169號）舉辦的聯合拍賣會，宜蘭分署將蕭男名下9筆土地，分為4標拍賣，每標坪數都超過萬坪，首拍底價分別為3800萬元、4000萬元、3950萬元、4000萬元，換算每坪不超過3200元。

宜蘭分署表示，30日的聯合拍賣會，另外將拍賣生產工業化學用品的化工公司名下，位在新北市金山區陽金段荒廢多年的萬坪廠區，因為業者欠繳房屋積、地價稅逾百萬元，將以底價5億9346元首拍。

基隆地區1家建商是欠稅大戶，宜蘭分署30日也將拍賣建商名下，位在基隆安樂區一處社區的2個平面停車位，底價274萬元。周姓男子欠繳交通罰鍰，名下馬自達（白色、2013年）轎也是拍賣標的，有興趣民眾都可到場競標。