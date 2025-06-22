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仍有陸配難辦喪失原籍證明 移民署籲盡速反映求助

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

近日媒體報導，有陸配辦理喪失原籍證明遭遇困難，移民署今表示，已透過多元管道受理民眾反映意見，並與陸委會、海基會共同積極協助，強調通知補繳喪失原籍證明是為落實兩岸單一戶籍制度，皆依法行政，也歡迎遭遇困難的民眾向移民署反映求助。

移民署表示，針對報載桃園市政府接獲陸籍配偶反映，辦理喪失原籍證明時遭遇困難，移民署將主動聯繫桃園市政府提供協助；另強調，移民署通知補繳喪失原籍證明，是為落實兩岸單一戶籍制度，提供當事人完成放棄大陸身分的機會，相關作為都是依法行政，目前已接獲超過5千人補繳。

移民署呼籲，民眾若是遭遇任何困難，可向移民署反映（服務信箱：NIA2025@immigration.gov.tw；專線電話：02-23889393分機5042至5048及5660），移民署將秉持公平及人道原則，提供最大協助。

台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝

陸配 陸委會 移民署 桃園 戶籍

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