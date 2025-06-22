快訊

小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

日本鹿兒島外海又震...芮氏規模約5.2 日本氣象廳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

每日2千元出租郵局帳戶 男學生賺外快…租金沒拿到還被判拘役易科罰金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名曾姓男學生把郵局存金簿以每日2千元代價出租給詐騙集團，新北市一名王姓男子以為中獎，把中獎手續費分次匯入曾男帳戶，後來發覺被詐而報警。彰化地方法院審結，依犯洗錢防制法判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，曾男上網去年11月底看到賺錢輕鬆免經驗的求才廣告，點入連結LINE，一名真實姓名年籍不詳暱稱「吳承浩」跟他聯絡，約定以租金每日2千元租用金融帳戶，曾男把郵局提款卡連同寫在紙上的密碼，放置彰化市某地點，交由詐團成員取走。

新北市一名王姓男子看臉書的免費參加抽獎廣告，好奇點入後留下資料，去年12月1日接LINE通知中獎，抽中價值88萬元轎車，應依規定繳交15%中獎稅金，詐團成員透過LINE說服王男匯款繳稅，並為避開銀行每筆匯款不得超過5萬元的限制，指示王男依指示分三次匯出4萬9986元、4萬9983元、2萬9986元，合計12萬9955元。

王男匯款後空等多日，發現「吳承浩」失聯，打電話到抽獎舉辦單位也是空號，始知受騙，向新北警方報案，循線查出曾男提供郵局帳戶一案。曾男坦承出租帳戶和提供提款卡，法院審理時否認拿到租金。

彰化地院審酌，曾男期約對價而無正當理由交付郵局提卡和密碼給他人使用， 所為危害交易安全，破壞金融秩序，因此造成王男遭詐而受有財產上損害，所為殊值非難，再酌以曾男無前科、犯罪原因和危害、目前仍在學等一切情狀，量刑如上，並諭知易科罰金折算標準。

彰化縣曾姓男學生出租郵局帳戶和提款卡，被地方法院判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣曾姓男學生出租郵局帳戶和提款卡，被地方法院判處拘役40天。記者簡慧珍／攝影

郵局 詐團 稅金 失聯

延伸閱讀

狗未綁繩咬傷人 飼主無罪友人判刑5月

入睡前樓上突傳噪音...台中男肉體衝撞鄰居家門判拘役

涉闖紅燈還擅坐警車 北市市場處科長被判拘役30天、緩刑2年

提供詐團帳戶還兼任車手 男遭判1年2月、需賠償67萬元

相關新聞

這款媽媽！小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

南投陳姓女子生子後不照顧小孩，告訴陳母「這不是她要的生活」就拋下兒子，3年多來不聞不問，沒付扶養費，還領走育兒津貼。陳母獨...

每日2千元出租郵局帳戶 男學生賺外快…租金沒拿到還被判拘役易科罰金

彰化縣一名曾姓男學生把郵局存金簿以每日2千元代價出租給詐騙集團，新北市一名王姓男子以為中獎，把中獎手續費分次匯入曾男帳戶...

仍有陸配難辦喪失原籍證明 移民署籲盡速反映求助

近日媒體報導，有陸配辦理喪失原籍證明遭遇困難，移民署今表示，已透過多元管道受理民眾反映意見，並與陸委會、海基會共同積極協...

人夫找乾妹赴摩鐵 正宮氣炸求償 法官認只待30分判敗訴

台中市一名人妻指控丈夫，與公司同事的妹妹互稱「乾哥、乾妹」，且有傳訊「寶貝」、「愛你」等親密訊息，還有齊赴汽車旅館，人妻...

以不實清潔費挪用公款 公股銀行新北某分行6人緩起訴

新北市某公股銀行分行前後任劉姓和林姓分行經理，涉嫌自2011至2014年3年間，先後與分行吳姓、陳姓、蔡姓、梁姓總務，共...

吊車撞倒3騎士輾斃1女 檢警今午1:30相驗調查

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0，行車也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。