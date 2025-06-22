每日2千元出租郵局帳戶 男學生賺外快…租金沒拿到還被判拘役易科罰金

彰化縣一名曾姓男學生把郵局存金簿以每日2千元代價出租給詐騙集團，新北市一名王姓男子以為中獎，把中獎手續費分次匯入曾男帳戶，後來發覺被詐而報警。彰化地方法院審結，依犯洗錢防制法判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，曾男上網去年11月底看到賺錢輕鬆免經驗的求才廣告，點入連結LINE，一名真實姓名年籍不詳暱稱「吳承浩」跟他聯絡，約定以租金每日2千元租用金融帳戶，曾男把郵局提款卡連同寫在紙上的密碼，放置彰化市某地點，交由詐團成員取走。

新北市一名王姓男子看臉書的免費參加抽獎廣告，好奇點入後留下資料，去年12月1日接LINE通知中獎，抽中價值88萬元轎車，應依規定繳交15%中獎稅金，詐團成員透過LINE說服王男匯款繳稅，並為避開銀行每筆匯款不得超過5萬元的限制，指示王男依指示分三次匯出4萬9986元、4萬9983元、2萬9986元，合計12萬9955元。

王男匯款後空等多日，發現「吳承浩」失聯，打電話到抽獎舉辦單位也是空號，始知受騙，向新北警方報案，循線查出曾男提供郵局帳戶一案。曾男坦承出租帳戶和提供提款卡，法院審理時否認拿到租金。

彰化地院審酌，曾男期約對價而無正當理由交付郵局提卡和密碼給他人使用， 所為危害交易安全，破壞金融秩序，因此造成王男遭詐而受有財產上損害，所為殊值非難，再酌以曾男無前科、犯罪原因和危害、目前仍在學等一切情狀，量刑如上，並諭知易科罰金折算標準。